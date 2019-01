L’Isola dei Famosi: una tempesta rovina i piani dei naufraghi

Il reality show di Canale 5 e condotto da Alessia Marcuzzi è iniziato da meno di una settimana, ma i naufraghi stanno già affrontando i primi problemi che sono nati a causa delle condizioni climatiche di Cayos Cochinos, una delle isole honduregne.

Proprio in queste ultime notti, i naufraghi di questa edizione de “L’Isola dei Famosi” hanno dovuto combattere contro una forte tempesta. La pioggia e il vento non hanno fatto dormire i ragazzi a “Cayos Cochinos“, poiché i ragazzi si sono dovuti svegliare per tenere il fuoco acceso. Tuttavia, ogni loro sforzo è stato completamente inutile, poiché il vento ha portato via tutto e l’Isola della Ciurma che l’Isola dei Pirati sono rimaste sia senza fuoco che senza capanna.

I danni della tempesta

Marina La Rosa è stata nominata come la leader della settimana e si trova quindi insieme ai quattro ragazzi usciti dal format di “Saranno Isolani“. L’ex gieffina ha il delicato ruolo di far rispettare ai suoi ragazzi le regole imposte dagli autori del reality show con ogni mezzo, ma durante questa giornata è stata proprio lei ad infrangerne una.

La donna ha infatti deciso di liberare, dal loro recinto, tutti i “galeotti” a causa della tempesta che ha colpito la loro zona, invitandoli ad aggregarsi al resto del gruppo per ripararsi dal vento e dalla pioggia. Arrivata l’alba successiva, su entrambe le isole si respirava un’aria molto tesa, causata dalle grosse perdite.

Il primo pensiero dell’Isola della Ciurma è stato quello di accendere nuovamente il fuoco, ma ogni loro tentativo è stato un buco nell’acqua. I “Pirati” invece non hanno avuto nessun tipo di problema, poiché hanno ricevuto i fiammiferi dagli autori, e sono riusciti anche a ricostruirsi una nuova capanna.