L’Isola dei Famosi, un naufrago rischia la squalifica: l’annuncio nel day-time

I naufraghi che popolano le spiagge di questa nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” sono da poco sbarcati in Honduras, ma a quanto sembra per uno di loro l’avventuroso viaggio potrebbe volgere già al termine. Almeno questo ha fatto intendere l’inviato Alvin, nell’appuntamento odierno con le news de L’Isola.

Durante il day-time, Alvin non ha fatto alcun nome, ma il suo annuncio non lascerebbe dubbi sulle sorti di un concorrente: “Uno degli aspiranti isolani è ignaro di essere al centro di un’accesa polemica in Italia per suoi comportamenti pregressi all’arrivo sull’Isola. Giovedì sera in diretta dovrà quindi rispondere alle accuse che gli vengono mosse”.

Ecco chi potrebbe essere il naufrago a rischio eliminazione

La curiosità si accende intorno alla questione e cominciano a fare capolino i primi nomi dei naufraghi che potrebbero essere i protagonisti di questo colpo di scena. Il primo nome che rimbalza sul web è quello di Taylor Mega: ricordiamo che la nota influencer è già stata messa sotto processo fin dalla prima puntata, per colpa di un filmato nel quale si vedeva la ragazza promettere ai suoi followers di fare ritorno dall’Honduras tra 3 settimane esatte.

La Marcuzzi, stanca di essere ricordata come la “svicolona“, ha messo subito l’accento sulla questione, ma la bella Taylor ha smentito tutto giustificandosi, anche se in maniera goffa e poco decisa, asserendo che quelle dichiarazioni non nascondevano nessun inganno o progetto prestabilito.

La questione sembrava essersi chiusa, ma sul web continuano a risuonare dubbi e sospetti, quindi sarebbe plausibile che si parli di nuovo di questa strana coincidenza, soprattutto dopo che la Mega – per onor del vero, nulla di certo – proprio a metà febbraio avrebbe un impegno lavorativo, con un contratto già firmato.

Un altro nome papabile potrebbe essere quello di John Vitale: l’uomo si è reso protagonista in passato, di insulti sessisti nei confronti di Barbara D’Urso. Lo spogliarellista 33enne aveva postato su Facebook parole davvero denigratorie verso la popolare conduttrice, punta di diamante di Mediaset, scrivendo: “Ti lamenti di non trovare un fidanzato. È normale, dai il c**o un poco a tutti per stare dove sei“. Vedremo se queste affermazioni riporteranno in Italia Vitale, così come era stato espulso dal GF Mario Favoloso, l’allora fidanzato della Moric, per aver indossato una maglia con una frase sessista rivolta alla Lucarelli.