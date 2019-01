L’Isola dei Famosi, ultimi rumors sul reality: nel cast anche un celebre attore

Concluso il “Grande Fratello Vip 3”, tra qualche settimana su Canale 5 inizierà l’edizione 2019 del reality show condotto da Alessia Marcuzzi “L’Isola dei Famosi“, che come ogni anno è ambientato in un isolotto dell’Honduras dove i nuovi concorrenti naufraghi dovranno permanere per diverse settimane, abbandonando gli agi della civiltà e confrontandosi con le difficoltà del caso.

In attesa di comunicazioni ufficiali da parte di Mediaset, si moltiplicano i rumors e le indiscrezioni sul nuovo cast che sarà protagonista della nuova edizione del celebre reality – condotto in passato da Simona Ventura – a cui si aggiunge anche la recente anticipazione divulgata da “Blogo”, che ha spoilerato il nome di un concorrente che dovrebbe far parte del cast.

Kaspar Capparoni nel nuovo cast

Stando a quanto si legge sul sito di “Blogo“, nel cast della quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi” ci sarà anche il celebre attore Kaspar Capparoni, protagonista tra gli altri di fiction come “Elisa di Rivombrosa”, “Il Commissario Rex” e “Le Tre rose di Eva”. Un attore a tutto tondo che recentemente si è messo anche in gioco partecipando al talent show di Rai 1 “Ballando con le Stelle” – condotto da Milly Carlucci – e a “Tale e Quale Show”.

Il nome di Capparoni in realtà circolava anche lo scorso anno, ma in quell’occasione fu proprio lo stesso attore a smentire la notizia con un post sui social. Ma a distanza di un anno forse le cose sono cambiate. Come anticipato da Blogo, nel cast della quattordicesima edizione de “L’Isola dei famosi” ci saranno anche l’attrice Demetra Hampton, il giornalista e volto famoso del Tg4 Paolo Brosio, l’attrice venezuelana Grecia Colmenares, il cantante Riccardo Fogli e l’ex gieffina Marina La Rosa.

Sembra sia saltata invece la partecipazione del celebre chef Gianfranco Vissani. In attesa di conoscere il cast al completo, sono tanti i commenti che si leggono sui social da parte dei fan del programma, che quest’anno si augurano di non assistere più ad uno scandalo come quello avvenuto nel corso della tredicesima edizione del reality, dove Francesco Monte fu accusato da Eva Henger di aver consumato sostanze illecite in una fase di pregioco.