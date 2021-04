L’isola dei famosi, Ubaldo Lanzo attacca duramente Vera Gemma: "Non mettermi Fariba contro!"

Nella giornata del 19 aprile è andato in onda su Canale 5 la nuova diretta de “L’isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Probabilmente, per la prima volta, ci si assiste a una furente lite che coinvolgono Ubaldo Lanzo e Vera Gemma.

Lo stilista, in cui dopo si uniscono anche altri naufraghi, ammette di essersi stufato dai comportamenti di Vera Gemma, e in questa circostanza l’accusa di averlo messo contro a Fariba Tehrani. Gli atteggiamenti di Ubaldo sono così fuori dalle righe che viene richiamato sia da Massimiliano Rosolino che Ilary Blasi.

L’attacco di Ubaldo Lanzo

“Parlo a Vera, apro una parentesi e poi non voglio più sapere un ca*** di nessuno” inizia così il duro sfogo di Ubaldo che poi aggiunge: “Tu dici che non sparlavi, che ti senti libera e parlavi della tua vita, perché hai fatto il mio nome e mi hai messo Fariba contro?”.

Poi inizia ad alzare la voce: “Zitta che ti ho sentita con le mie orecchie, hai fatto il mio nome. Lei hai detto che avrei votato Fariba perché sono con il gruppo dominante. Non fare la santarellina. Riconosciti la tua personalità. Non devi parlare di me. Vi ho sentite con le mie orecchie. Fariba ha detto ‘Ubaldo è diplomatico’ e Vera le ha risposto ‘Tanto prima o poi ti voterà’. Io avevo detto a Fariba che non l’avrei mai votata”.

Per dimostrare tutta la sua ira per questa situazione Ubaldo si alza dalla sua postazione urlando quasi faccia a faccia con Vera Gemma, costringendo Massimiliano Rosolino, e poi in seguito Ilary Blasi dallo studio, a intervenire sulla vicenda. Solo poco dopo si scusa per aver alzato la voce, ma l’attrice continua a dichiarare di non aver mai detto delle cose simili.