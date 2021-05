L’Isola dei Famosi, Ubaldo Lanzo abbandona il reality: i motivi della decisione

E’ di poco fa la notizia di un probabile abbandono di Ubaldo Lanzo che, secondo quanto riporta il sito TV Blog, pare abbia deciso di far ritorno in Italia e salutare per sempre “L’Isola dei Famosi“. Non è ancora chiaro cosa lo abbia spinto a prendere questa definitiva decisione, ma i motivi del suo abbandono potrebbero essere legati al suo stato di salute.

Ricordiamo che Ubaldo al momento è in nomination e il suo abbandono potrebbe rendere necessario un annullamento del televoto. Fino ad ora, comunque, non ci sono stati comunicati ufficiali in tal senso e quindi non ci resta che aspettare notizie più certe che possano chiarire la questione.

Ubaldo Lanzo potrebbe aver già abbandonato L’Isola dei Famosi

Nella striscia quotidiana del reality, si vedrà Ubaldo abbandonare la spiaggia dell’isola per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici e pare che proprio in seguito a questi controlli, prenderà la decisione di non fare ritorno dai suoi compagni naufraghi. Ciò che l’ha spinto a tali controlli non è ancora fato sapere, ma i responsi non saranno stati molto confortanti se davvero avesse deciso per un rientro.

Un destino che sembra accomunarlo a chi prima di lui ha dovuto ritirarsi, ricordiamo infatti che anche Paul Gascoigne, Elisa Isoardi e Brando Giorgi sono stati costretti a dire addio per sempre alle calde spiagge dell’Honduras. Al momento, dicevamo, non è ancora arrivato alcun comunicato ufficiale e in tanti pensano che l’annuncio potrebbe essere dato direttamente nella punta che andrà in onda domani sera in prima serata su Canale 5.

Con lui in nomination, attualmente, troviamo Miryea, Roberto e Emanuela. Se l’abbandono di Ubaldo venisse confermato, certo sarebbe l’annullamento del televoto che andrebbe a rimescolare le carte e riportare tutti i naufraghi a rischio nomination. Certo è che l’Isola con l’abbandono di Ubaldo perderebbe uno dei personaggi più stravaganti di questa edizione che ha saputo, puntata dopo puntata, farsi amare da una grande fetta del pubblico.