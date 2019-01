L’Isola dei Famosi, "Tv Sorrisi e Canzoni" svela il cast ufficiale del reality show

Sta per iniziare “L’Isola dei Famosi“, ed è stato svelato finalmente il cast di questa nuova edizione. A farlo è il giornale “TV Sorrisi e Canzoni“, che pubblica sulla copertina la fotografia dei sedici naufraghi insieme alla conduttrice Alessia Marcuzzi.

Questo è l’elenco dei concorrenti de “L’Isola dei Famosi” svelato dal settimanale diretto da Aldo Vitali: Luca Vismara “Quello di Amici”; Virginia e Victorija Mihajlovic “Le figlie del campione”; Abdelkader Ghezzal “L’ex calciatore”; Taylor Mega “La bellona”; Kaspar Capparoni “L’attore”; Youma Diakite “La modella”; Aaron Nielsen “Il figlio d’arte”; Grecia Colmenares “La telenovelista”; Jo Squillo “La modaiola”; Riccardo Fogli “Il cantante”; Demetra Hampton “L’attrice”; Marco Maddaloni “Il judoka”; Sarah Altobello “La showgirl”; Paolo Brosio “Il mistico”; Marina La Rosa “La gieffina”; Alvin “Il reduce”.

Il grande assente

Come ben sanno i fan del reality show, nel cast di questa edizione doveva esserci anche l’argentino Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen però, intervistato da Silvia Toffanin a “Verissimo“, si è presentato dinanzi alle telecamere con una vistosa fascia, causata da un infortunio sugli sci.

Nonostante il suo desiderio di partecipare al reality show di Canale 5, dove lui stesso si è dichiarato come uno dei favoriti, gli autori hanno deciso di escluderlo dal cast. Il suo posto viene preso da Aaron Nielsen, figlio dell’attrice Brigitte Nielsen e Raoul Meyer, conosciuto soprattutto per essere stato il modello di alcuni marchi molto importanti come Versace, Etro e Colmar

In questi giorni, con la sua solita ironia, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha confermato con un post sulla sua pagina di Instagram i nomi di Alba Parietti e Alda D’Eusanio: “Sono felice di presentarvi le mie donne, Alba e Alda. E con me facciamo le tre A. Che poi AAA fa anche un po’ ridere”. Le due donne prenderanno il posto di Mara Venier, sbarcata su Rai 1, e Daniele Bossari, impegnato con altri progetti.