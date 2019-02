L’Isola dei Famosi: tre nuovi concorrenti pronti a sbarcare in Honduras

Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate da Alberto Dandolo su “Dagospia“, i prossimi concorrenti a sbarcare a Cayo Cochinos saranno Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen doveva già partire nei primi giorni, ma a causa di un infortunio al braccio ha dovuto rinunciare all’ultimo minuto

Soleil Sorge, che conta attualmente 685 mila followers su Instagram, viene ricordata dai telespettatori per essere stata la scelta di Luca Onestini durante il trono del bolognese “Uomini e Donne“. In seguito l’italo americana ha trovato l’amore in Marco Cartasegna, anche lui ex tronista del dating show. Tuttavia, neanche con il milanese le cose sono andate per il verso giusto.

Questo scrive il sito di “Dagospia” su una loro possibile partecipazione nel reality show di Canale 5: “A rianimare l’Isola ci penseranno il testosteronico Jeremias Rodriguez e la bombastica Soleil Sorge, ex fiamma di Luca Onestini in Tonon. Domenica lo sbarco. Avvertite Bettarini che non sarà l’unico maschio alfa tra i paguri e dite alle spiaggiate imbalsamate che arriva lo tsunami di Uomini e Donne”.

TvBlog svela un nuovo nome

Secondo “Blogo“, oltre a Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, in Honduras sbarcherà Ariadna Romero. La modella è conosciuta per aver partecipato a “Pechino Express” insieme a Francesca Fioretti arrivando fino in finale, ed a “Ballando con le Stelle” in coppia con Mirko Sciolan. Oltre alle sue presenze nei reality show, ha recitato in alcuni film e spot.

Questo scrive Tv Blog sulla presenza di Ariadna Romero: “L’altra new entry dell’Isola sarà la modella cubana Ariadna Romero che abbiamo visto nel film di Leonardo Pieraccioni “Finalmente la felicità” e in televisione a Ballando con le stelle 2012 e Pechino Express. Mentre i primi due entreranno nell’emissione di domenica, Ariadna entrerà nella puntata dell’Isola che verrà diffusa mercoledì 13 febbraio”.