L’Isola dei Famosi, tra Estefania e Roger incontri hot

Quest’anno l’Isola dei Famosi è l’isola delle coppie ma sembra che una coppia si sia creata sul serio. Estefania Bernal e Roger Balduino, due bellissimi concorrenti del reality sembra si siano molto avvicinati prima di arrivare sull’isola.

Durante la puntata di ieri sera, abbiamo visto delle immagini, dove Roger, ha ammesso di sentire la mancanza di Estefania. I due non fanno coppia nel gioco, anzi sono proprio stati divisi.

La Bernal fa coppia con Nicolas Vaporidis, attore noto per il film ‘notte prima degli esami’, mentre Roger è finito su un’altra isola per la possibile eliminazione.

Vista la lontananza, Roger, nei confessionali, ha ribadito di sentire la mancanza della ragazza ed anche lei ha affermato di volerlo conoscere meglio.

Come tutti, anche la padrona di casa, Ilary Blasi, si è insospettita ed ha voluto andare più a fondo. Con l’aiuto di un’amica di Estefania, presente in studio, abbiamo compreso che tra i due sarebbe scattata la passione. Tutto sarebbe avvenuto prima di arrivare in Honduras. La passione si sarebbe consumata in albergo. L’amica della ragazza ha affermato che Estefania non potrebbe essere così interessata ad un ragazzo con il quale non c’è stato nulla.

Alvin, inviato dall’Honduras, ha confermato la notizia. Anche a lui, sarebbe arrivata all’orecchio la notizia di un avvicinamento tra i due ragazzi. Ovviamente poi, è stato chiesto ai diretti interessati che non hanno però dato notizie certe. Entrambi non hanno ne confermato ne negato, lasciando quindi il pubblico un pò con l’amaro in bocca.

Si sa che le storie d’amore e di passione piacciono tanto al pubblico, che quindi vorrebbe sapere qualcosa in più sull’accaduto. La speranza di tutti è quella di vedere Roger, sulla stessa isola di Estefania, così da poter finalmente capire se tra i due c’è stato o magari ci sarà qualcosa di vero.