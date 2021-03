L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi dice no al reality di Ilary Blasi

Tommaso Zorzi, dopo la vittoria al “Grande Fratello Vip“, è rientrato nella sua Milano e si sta godendo la grande popolarità che il reality show di Alfonso Signorini gli ha regalato. Una lunga reclusione durata 6 mesi che gli ha dato la possibilità di farsi conoscere e apprezzare anche ad un pubblico che fino a quel momento non aveva avuto modo di conoscerlo.

Negli ultimi giorni sul web è iniziata a circolare la notizia di una sua probabile presenza al reality show “L’Isola dei Famosi“, in partenza lunedì 15 marzo su Canale 5 in prima serata e condotto da Ilary Blasi. Il suo ruolo, però, non doveva essere quello del naufrago, ma avrebbe dovuto fiancheggiare la conduttrice in studio come opinionista.

Durante il percorso nella Casa, Zorzi ha ampiamente mostrato le sue qualità intrattenitive e il suo inconfondibile modo di commentare i vari avvenimenti con spietata sincerità e ironia, convincendo la rete Mediaset che il ruolo di opinionista a “L’Isola dei Famosi” fosse perfetto per lui.

L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi rifiuta il ruolo da opinionista

In queste ore, però, arriva l’indiscrezione che il 25enne abbia rifiutato la proposta, tutto questo poco prima dell’intervista a “Verissimo” da Silvia Toffanin. Le opinioniste del adventure game sarebbero Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, e siamo certi che non faranno rimpiangere la fulminea sagacia di Zorzi.

Al momento non sono chiari i motivi del rifiuto, molto probabilmente il vincitore del GF Vip avrà pensato che i tempi per lui non sono ancora maturi per prendere un impegno così importante, ma per ora nessuna sua dichiarazione ufficiale in merito. Intanto Zorzi ha ripreso le sue abitudini e il suo ruolo di influencer, messo in pausa nel lungo periodo di permanenza nel reality di Alfonso Signorini, e così via social tiene informati i suoi fan, sempre più numerosi.