"L’isola dei famosi", Tommaso Zorzi commenta la vittoria di Awed

La quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” si è conclusa. A trionfare è stato lo youtuber Awed, all’anagrafe Simone Paciello. Alle sue spalle si è classificata la comica romana, Valentina Persia. Per la prima volta nella storia del reality show, a causa della pandemia da Coronavirus, il vincitore è stato decretato direttamente in Honduras e non in Italia come è sempre accaduto.

Naturalmente la vittoria di Awed è sulla bocca di tutti e chi è uscito allo scoperto commentandola, è stato l’opinionista Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip è stato impeccabile nelle vesti di opinionista, non si è mai risparmiato e senza peli sulla lingua ha sempre espresso il proprio pensiero. Come ogni puntata che si rispetti, Zorzi alla fine ha sempre osservato un rito, ovvero una storia Instagram nella quale salutava i suoi follower.

Anche a finale conclusa ha fatto la stessa cosa, aggiungendo la propria opinione sulla vittoria di Awed. Sfilando per i corridoi degli studi Mediaset, Tommy ha ammesso: “È l’ultima storia di rito, sono contento che abbia vinto Awed. È finita, è finita, non dovete più sopportarmi in sartoria“. Dunque Zorzi è stato felice che a trionfare sia stato lo youtuber.

Adesso Tommy, libero da impegni professionali, dopo una stagione televisiva molto intensa che lo ha visto chiuso nella casa del GF Vip per ben 6 mesi, potrà godersi la sua estate. Attualmente ha una storia d’amore in corso con Tommaso Stanzani, ballerino di “Amici” e potrà finalmente godersi a pieno il suo amore.

Non ha nascosto la propria emozione Zorzi, per l’avventura appena terminata. Un’avventura faticosa e complicata per tutti, dato che il Covid non ha aiutato per niente. Sia Tommy, sia le sue colleghe Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini se la sono cavata alla grande, così come l’inviato Massimiliano Rosolino. Una nota di merito a parte va alla vera regina de “L’isola dei famosi”: Ilary Blasi. Ilary ha dimostrato la sua grande professionalità e bravura, portando a compimento un lavoro degno di nota.