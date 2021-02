L’Isola dei Famosi, Tina Cipollari corteggiata da Ilary Blasi: la risposta della vamp di "Uomini e Donne"

Tina Cipollari è diventata il pilastro portante di “Uomini e Donne“, l’opinionista più famosa della Tv non fa sconti a nessuno ma soprattutto a Gemma Galgani e ormai da anni i loro confronti sono diventati l marchio ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

La Cipollari ha partecipato anche ad altri programmi, come ad esempio “Selfie – Le cose cambiano” condotto da Simona Ventura e anche in quell’occasione ha incontrato la Galgani intenta a rinnovare il suo sorriso grazie ad un intervento estetico. Non sono mancate urla, offese e uscite dallo studio, in pieno stile “Cipollari”.

Solo in un’occasione Tina si è allontanata per molto tempo dagli studi di “Uomini e Donne“, quando decise di partecipare al game show “Pechino Express” nel 2017 in coppia con Simone di Matteo. Questa sua esperienza non ha interferito con il suo ruolo da opinionista, infatti le registrazioni del programma avvenivano durante la pausa televisiva di “Uomini e Donne”.

Ilary Blasi vuole Tina Cipollari a “L’Isola dei Famosi”

Ora per lei arriva una nuova e allettante proposta direttamente dal adventure game “L’Isola dei Famosi“. La padrona di casa, Ilary Blasi, ha formalmente invitato la vulcanica Cipollari nel suo show, chiedendole di partire per la volta dell’Honduras per animare – se saremmo certi – la vita degli altri naufraghi.

Nel programma “Ogni Mattina“, Santo Pirrotta – giornalista di TGCom24 – ha rivelato: “Per questo reality c’è un toto nomi che nemmeno per il governo Draghi. Mille rumor su naufraghi e inviati. Ho saputo che Ilary si è presa un due di picche. A dirle di no è stata Tina Cipollari. Qui la queen non l’ha lasciata. La Blasi la voleva come opinionista, ma Tina ha detto ‘io sono fedele a Maria e quindi non se ne parla’“.

Insomma, nulla di fatto per questa edizione. Tina Cipollari sembra non voler alzarsi dalla sua sedia di opinionista e non possiamo nemmeno biasimarla, il suo ruolo è diventato fondamentale per il programma e le soddisfazioni per l’affetto che il pubblico le dimostra sono davvero tante.