L’isola dei famosi, tensioni tra le due tribù: "Esultano quando qualcuno perde il cibo"

Nelle scorse puntate gli autori de “L’isola dei famosi” hanno deciso di dividere i naufraghi in due gruppi o tribù totalmente separati, chiamati Cucaracha e Tiburón, molto probabilmente con l’obbiettivo di creare nuove dinamiche e magari anche dei litigi.

Fino a questo momento sono riusciti benissimo nel loro intento, siccome tra i due gruppi c’è perennemente un clima di tensione. Durante la diretta del 18 aprile arriva un nuovo scontro tra Blind ed i fratelli Tavassi, ove poi si aggiunge Nicolas Vaporidis in cui accusa molti naufraghi di cadere facilmente di stile.

Gli attacchi tra le due tribù

Edoardo Tavassi dei Cucaracha accusa molti naufraghi dei Tiburón di aver esultato sulle loro sofferenze: “Qua vedi una squadra che esulta, cioè loro hanno esultato perché noi non mangiavamo. In più di notte, sono venuti a mangiare in granchi che non li hanno mai voluti mangiati. Il più fastidio era Blind, Roger Balduino ed Estefanía Bernal hanno proprio recitato”.

Il cantante Blind dei Tiburón, recentemente al centro della cronaca rosa a causa di alcune dichiarazioni piuttosto pesanti della sua famiglia, ha mostrato la sua delusione di aver trovato un clima del genere in Honduras: “Io persone così non me le aspettavo di trovarle qua. Io sto facendo un percorso per ritrovare me stesso e trovare ispirazione, invece ho trovato certi elementi di quarant’anni”.

La frecciatina più pesante, come riportata testualmente dal sito “361Magazine“, viene però lanciata dal solito Nicolas Vaporidis (Cucaracha): “Noi quando loro hanno perso il fuoco hanno trasgredito ad una regola, non abbiamo esultato, non c’è nulla da esultare quando qualcuno perde il cibo. Loro hanno esultato quando abbiamo perso noi. Si sono divertiti a sfotterci. Certe persone lo stile e un po’ di tatto non ce l’hanno”.

Prima dell’abbandono poi Edoardo ha accusato il gruppo di temere Jeremias, sottolineando come molti con la famiglia Rodriguez provano a comportarsi da lecchini.