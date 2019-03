L’Isola dei Famosi, televoto annullato: un concorrente si è ritirato

Il 9 marzo 2018 è aperto un comunicato ufficiale sulle pagine Social del programma “L’isola dei famosi”, nel comunicato veniva informato il pubblico che era stato sospeso il televoto che vedeva scontrarsi Mohamed Ghezzal, Aaron Nielsen e Luca Vismara. Tale decisione veniva giustificata dicendo che “uno dei concorrenti ha deciso di abbandonare L’Isola dei famosi”.

Al momento non è stata data alcuna comunicazione sul nome del concorrente che ha deciso di ritirarsi ma si suppone, visto l’annullamento del televoto, che la persona che si è ritirata sia tra i nominati e quindi tra Mohamed Ghezzal, Aaron Nielsen e Luca Vismara. Si può fare questa supposizione perché se la persona ritirata non era tra i nominati non avrebbe inficiato in alcun modo l’esito del televoto.

Il comunicato

Nel comunicato apparso sul sito ufficiale del programma si legge che il concorrente ha deciso di ritirarsi dal programma e per questo è stato annullato il televoto. Viene inoltre comunicato a tutti coloro che hanno votato tramite SMS che verrà loro riaccreditato l’importo speso “ il naufrago ha Infatti deciso di abbandonare le spiagge dell’ Honduras e senza conoscere il verdetto del pubblico”.

Sul web le supposizioni sul nome della persona che si è ritirata riguardano Mohamed Ghezzal e Luca Vismara. I due concorrenti hanno passato l’ultima settimana a litigare costantemente. I litigi sono avvenuti dopo che la produzione ha fatto vedere a tutti i concorrenti la prova della tentazione di Marina La Rosa e Luca Vismara. I due dovevano scegliere se mangiarsi un piatto di pasta ed una fetta di torta al cioccolato oppure portare un vasetto di marmellata a tutto il gruppo. Marina La Rosa e Luca hanno deciso di mangiare loro e non portare nulla al gruppo. Ghezzal è apparso subito contrariato ed ha iniziato a punzecchiare ed insultare ripetutamente Luca.

Un giorno mentre raccoglievano la legna nel bosco i due hanno litigato e Ghezzal ha urlato ad 1 cm dalla faccia di Luca. Luca si è sentito aggredito tanto che è scappato in lacrime, giunto da Marina ha raccontato di aver avuto paura. La donna è intervenuta in difesa del compagno ma non riuscendo a far ragionare Ghezzal ha deciso di chiedere l’intervento del leader anche se con scarsi risultati.

La seconda persona si cui puntano sul web è l’abbandono di Mohamed Ghezzal. Sembra che i litigi e le polemiche che l’uomo ha compiuto negli ultimi giorni siano dovute ad un profondo stato di irrequietezza portato dalla lontananza da casa che lo ha messo a dura prova. Sembra che il 34enne dopo un periodo di profonda riflessione si è reso conto del suo comportamento ed ha deciso di autopunirsi.