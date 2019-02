L’Isola dei Famosi, Taylor Mega rivela il suo dramma: Alessia Marcuzzi si ricrede

Una puntata davvero ricca di emozioni e colpi di scena quella di giovedì 31 gennaio del reality show di Canale 5 “L’Isola dei Famosi” condotto da una sempre più effervescente Alessia Marcuzzi, che se nel corso della prima puntata aveva attaccato duramente l’ex fiamma di Flavio Briatore, Taylor Mega, stavolta ha dovuto ricredersi.

Nel corso della seconda puntata del reality i telespettatori hanno assistito a qualcosa di inaspettato, cioè la rivelazione del dramma vissuto in passato dalla naufraga Taylor Mega, che ha dichiarato di aver vissuto in passato un periodo buio per colpa della tossicodipendenza, uscita grazie alla sua tenacia ma anche all’amore della sua famiglia.

Taylor Mega racconta il suo dramma

Se in un primo momento Alessia Marcuzzi aveva pensato male di Taylor – a causa di alcune sue dichiarazioni fatte sui social in cui dava per certo il suo rientro in Italia dopo qualche settimana dall’inizio del reality – accusata perfino di fare la “furbetta”, nel corso dell’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi” la conduttrice ha dovuto fare dietro front.

“Mi sembravi spavalda e in questi giorni ho visto una ragazza diversa” – queste le parole della Marcuzzi dopo la confessione shock della Mega, riguardante il suo passato di tossicodipendenza, cosa che ha colpito molto i telespettatori, che stavolta hanno visto nella naufraga un cambiamento significativo.

La Mega ha voluto lanciare dei messaggi importanti in tal senso dicendo: “Anche gli spinelli fanno male, non fatene uso“. Un monito nei confronti di chi sottovaluta le droghe leggere, da sempre onsiderate l’anticamera di quelle pesanti. A complimentarsi con la Mega è stata anche l’opinionista Alba Parietti, che ha dichiarato: “Il mondo è pieno di questi ragazzi che hanno bisogno di aiuto“.

Parole che hanno rievocato nella mente di molti telespettatori i clamorosi fatti che hanno travolto la scorsa edizione del reality, il cd. cannagate, venuto fuori dalle rivelazioni fatte dall’ex attrice hard Eva Henger nei confronti di Francesco Monte, accusato di aver acquistato e consumato sostanze illegali in una fase di pregioco, mettendo così in pericolo tutto il gruppo. Vicenda di cui si parla ancora oggi a causa della querela per diffamazione presentata dall’ex tronista nei confronti della Henger.