L’Isola dei Famosi: Taylor Mega rischia l’eliminazione

La prossima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi, si sta avvicinando e sicuramente verranno toccati numerosi argomenti. Infatti, i naufraghi, durante questa settimana, non hanno avuto vita facile, a causa di una tempesta.

L’argomento più scottante, come sempre, sono le nomination. Durante la prima puntata sono stati mandati al televoto dai naufraghi l’attore Kaspar Capparoni e Demetra Hampton. Invece Marina La Rosa, leader della settimana, ha deciso di aggiungere il nome di Taylor Mega a questa lista, e proprio quest’ultima sembra essere la favorita per abbandonare il reality ambientato in Honduras.

I bookmakers e i sondaggi

Leggendo le quote del sito di “StanleyBet“, Kaspar Capparoni è favorito per la vittoria insieme a Paolo Brosio, a quota 4,50, e quindi sembra molto improbabile una sua uscita. Demetra Hampton invece viene quotato a 20.00 volte la posta, mentre la vittoria di Taylor Mega viene quotata a 25.00, ed è la più sfavorita insieme a Aaron Nielsen e Sarah Altobello.

L’influencer infatti, sul forum non ufficiale del “Grande Fratello” dove in questi mesi parleranno de “L’Isola dei Famosi“, la ragazza viene eliminata dal 50.8% delle persone, mentre Demetra Hampton e Kaspar Capparoni sono rispettivamente al 32.8% e 16.3%.

La naufraga non è ben vista nemmeno dai telespettatori. Infatti in molti non hanno apprezzato un suo video pubblicato su Instagram in cui rivelava di voler passare solamente tre settimane in Honduras prima di abbandonare la trasmissione. Bisogna dire però che ci sono anche delle persone che spezzano una lancia a favore della influencer, rivelando che Taylor Mega, grazie al suo carattere, potrebbe regalare alla trasmissione del sano e divertente trash. Ma questo potrebbe non bastare per salvarla.