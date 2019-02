L’Isola dei Famosi, Taylor Mega in lacrime durante il collegamento con sua mamma

Taylor Mega è sicuramente una delle protagoniste principali della 14esima edizione de L’Isola dei Famosi presentandosi al pubblico affezionato al programma già durante la prima puntata andata in onda giovedì scorso. Taylor è stata molto criticata non solo dai naufraghi presenti in Honduras ma anche dagli utenti che hanno puntato il dito contro la modella a causa delle ormai famose tre settimane.

Durante il daytime de L’Isola dei Famosi andato in onda il 31 gennaio 2019 su Canale 5, Taylor è stata anche chiamata all’interno del covo dei pirati per visionare un filmato su di lei dove, Roger Gart opinionista parterre di Barbara D’Urso, a Pomeriggio Cinque affermava di sapere perchè Taylor voleva rimanere in gioco per tre settimane tirando in ballo alcune serate in discoteca a Montecarlo.

“Io non so nulla di queste serate di cui si parla” aveva chiosato la web influencer rimarcando oltretutto di essere una persona vera e di aver cambiato idea riguardo la sua partecipazione al reality. “Io sono vera, ho un passato, ho una storia difficile, mi si può dire tutto ma io sono quella che appaio anche se vengo criticata, sono questa”.

La ragazza, oltretutto, ha sottolineato di aver parlato di un limite alla sua permanenza sull’Isola solamente per una questione di salute visto che sono anni che soffre di attacchi di panico e ansia svelando anche un suo passato di tossicodipendenza. Durante la diretta andata in onda ieri 31 gennio 2019 Taylor ha avuto la possibilità di parlare con la mamma e proprio con lei si è sfogata apertamente.

Purtroppo la sua confessione non è riuscita a convincere i tanti telespettatori che hanno preferito votarla per farla ritornare in Italia. Prima di abbandonare l’Isola, la web influencer, ha voluto dare il suo “bacio di Giuda” a Demetra Hampton che sembra non andare molto d’accordo con gli altri naufraghi.