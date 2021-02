"L’Isola dei Famosi", svelati i nomi dei concorrenti che sostituiscono Ciacci e Goria

Venerdì 12 marzo alle 21.30 su Canale 5 inizia la prima puntata del reality “L’Isola dei Famosi“, condotta da Ilary Blasi. La produzione, qualche giorno fa, ha comunicatio che due dei concorrenti annunciati non sarebbero partiti per l’Honduras perchè non avevano superato l’ultima visita medica. I due concorrenti in questione sono Giovanni Ciacci e Amedeo Goria, che non sbarcheranno a causa del risultato emerso da alcuni degli ultimi esami medici eseguiti.

Quest’anno, a diferenza delle precedenti edizioni, per partecipare al gioco i concorrenti devono avere degli esami perfetti e qualunque anomalia, anche se minima, porta all’esclusione considerando anche il rischio aumentato dalla pandemia da Covid-19. Amedeo Goria, nonostante goda di ottima salute, si è visto negare la partenza dal medico perchè dagli esami è emerso che soffre di alcune extra sistole al cuore.

Ora la gente si domanda chi prenderà il posto di Amedeo e di Ciacci. Il primo ad aver dato i nomi dei sostituti è stato TvBlog. I nuovi naufraghi sono un ex concorrente del Grande Fratello 9, Daniela Martani – precedentemente hostess dell’Alitalia – mentre il secondo è Awed, alias Simone Paciello.

La Martani ha deciso di tornare sul piccolo schermo in un reality molto più pesante della sua precedente esperienza. Il web si domanda se la permanenza di Daniela durerà come quella di Flavia Vento, ossia 24 ore, considerando cha la ragazza è vegana ed animalista; sarà molto dura per lei affrontare le problematiche legate al cibo e alla sua contrarietà alla pesca.

Il secondo concorrente Awer, ovvero Simone Paciello, uno dei più amati YouTuber d’Italia. Il suo canale ha quasi 2milioni d’iscritti, inoltre ha pubblicato un libro nel 2017 intitolato “Penso ma non lo penso“. Paciello ha pubblicato inoltre due singoli con la partecipazione di Amedeo Preziosi e Riccardo Dose, intitolati “Scusate il disagio” e “Ho anche dei difetti”. Al momento Awed sta conducendo il GF Vip Party.