L’Isola dei Famosi, Stefano Bettarini smaschera Marina La Rosa: "Fuori tutto!"

Stefano Bettarini è un fiume in piena soprattutto dopo che ieri sera è stato costretto ad abbandonare la palapa a causa del televoto lampo che lo ha visto protagonista assieme a Jo Squillo, Sarah Altobello, Aaron Nielsen. Stando a quanto si è visto durante il daytime di oggi 21 febbraio 2019, l‘ex calciatore ha voluto sfogarsi con Kaspar Capparoni raccontando per filo e per segno cosa è accaduto ieri in puntata.

Parlando in principal modo di Marco Maddaloni e Marina La Rosa, Stefano ha chiosato “Oggi è venuto fuori tanto. Piano piano vieni fuori tutto. Io sono uscito a catena: quando lei ha scelto Luca praticamente è andata da Jo e le ha detto: ‘Scusami, ho scelto Luca perché sennò te avresti scelto Betta’”. Sembra dunque che l’ex gieffina abbia deciso di salvare Luca perchè altrimenti Jo Squillo avrebbe pensato a Stefano Bettarini.

Marina è rimasta molto turbata del comportamento dell’ex marito di Simona Ventura e, ritornata a Playa Uva, ha svelato di essere rimasta molto dispiaciuta per lui ma di non sentirsi affatto responsabile della sua uscita. “E’ chiaro che io non ho scelto lui ma Luca. A me non mi ha salutato” ha infatti chiosato Marina. Sembra dunque che da una parte ci sia Bettarini convinto che Marina l’abbia fatto fuori dai giochi mentre dall’altra la stessa ex gieffina farebbe forse finta di aver tenuto a lui.

Anche Kaspar Capparoni sembra dar ragione a Stefano tanto che dichiara di non aver per nulla gradito le bugie che la stessa Marina avrebbe raccontato agli altri naufraghi. Questo perchè qualcuno ha infatti pensato che tra Marco Maddaloni e lo stesso Kaspar ci fosse una strategia tanto da mettersi d’accordo su chi votare o salvare.

Non ci resta dunque che attendere per sapere di più sulle novità inerenti non solo il reality ma soprattutto i naufraghi che forse si stanno addentrando finalmente nel gioco tanto da renderlo interessante agli occhi dei telespettatori.