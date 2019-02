L’Isola dei Famosi, Stefano Bettarini rimane sull’isola. Nicoletta Larini entusiasta di lui

Stefano Bettarini, nonostante sia approdato in Honduras solamente qualche settimana fa, non è piaciuto moltissimo al pubblico che ha deciso di eliminarlo durante il televoto lampo. A fare nettamente il tifo per lui la sua fan principale ovvero la fidanzata Nicoletta Larini che, come abbiamo potuto ben notare anche durante la diretta di ieri 20 febbraio 2019, lo sostiene in tutti i modi possibili.

Anche sui social, l’ex protagonista di Temptation Island Vip parla esclusivamente del suo fidanzato Bettarini dedicandogli messaggi e frasi romantiche e anche nelle trasmissioni che si interessano de l’Isola dei Famosi, Nicoletta è sempre presente per difendere l’ex calciatore. Inutile dire che durante la diretta di ieri sera quando Stefano è stato costretto ad abbandonare la palapa e di conseguenza il gioco, la sua fidanzata è rimasta letteralmente spiazzata.

Bettarini però ha deciso di rimanere su l’Isola che non c’è continuando a mettersi in gioco e questa decisione non ha per nulla stupito la sua fidanzata che fin da subito aveva confermato questa possibilità. “Amore mio hai fatto un percorso bellissimo. Sono fiera di te, di quello che hai fatto e dato. Altrettanto fiera che sei rimasto. Sei una forza della natura. Ti amo e ti aspetto fino alla fine” ha scritto Nicoletta sul suo profilo Instagram.

Pur sentendo moltissimo la mancanza del suo fidanzato, la Larini è pronta per supportarlo in tutto e per tutto come del resto ha sempre fatto in ogni circostanza e occasione. Innamoratissima del suo Stefano, anche oggi 21 febbraio 2019 è voluta intervenire come ospite da Federica Panicucci nella puntata di Mattino Cinque per parlare di lui e del suo percorso a l’Isola dei Famosi.

La modella infatti ha confermato la sua felicità per Stefano ma soprattutto per la possibilità concessagli di godersi quest’esperienza assieme a Kaspar Capparoni su l‘Isola che non c’è dove forse i telespettatori potranno sicuramente ricredersi sulle sue abilità ma soprattutto sulla sua persona.