L’Isola dei Famosi, Stefano Bettarini pronto a partire come nuovo concorrente

Stefano Bettarini è un nuovo concorrente de L’isola dei Famosi 2019 e a renderlo noto è il settimanale Chi di Alfonso Signorini. Dopo le lunghe trattative che lo hanno tenuto impegnato nelle scorse settimane finalmente l’ex gieffino ha preso in considerazione l’idea di partecipare come naufrago del reality seguitissimo condotto da Alessia Marcuzzi.

Il giornale Chi lo ha sorpreso a cena in compagnia della fidanzata Nicoletta ma soprattutto assieme all’ex moglie Simona Ventura e l’uomo che è riuscito a rapire il cuore della conduttrice ovvero Giovanni Terzi. Secondo il settimanale infatti, sarebbe stata proprio la Ventura ad orgnanizzare un incontro con l’intento di presentare il giornalista all’ex marito prima della sua partenza per l’Honduras come nuovo naufrago de L’Isola dei Famosi.

Sembra infatti che Stefano entrerà in gioco solamente nella terza puntata al posto di Jeremias Rodriguez che come ben sappiamo ha dovuto invece declinare l’invito per motivi di salute. Il fratello di Belèn era pronto per partire come concorrente ufficiale del reality ma, durante le feste di Natale, ha subìto un incidente sulla neve che gli ha causato la rottura del metatarso.

Dal momento che la sua partecipazione al reality era ormai compromessa, la produzione ha dovuto correre ai ripari cercando immediatamente un sostituto. Bettarini, già inviato nell’edizione del 2017, era sicuramente il personaggio più giusto da impegnare nel reality visto anche le sue recenti partecipazioni al Grande Fratello Vip e a Temptation Island Vip.

L’ex moglie Simona Ventura si è detta molto felice per l’opportunità concessa a Stefano benedicendo anche la sua scelta e restando, giustamente, vicina alla fidanzata attuale di Bettarini, Nicoletta già presente con lui in Temptation Island Vip. “Isola dei Famosi? Il lavoro viene prima di tutto, in primis per i nostri figli. Sono felice se Stefano è felice” ha detto infatti la conduttrice al settimanale Chi.