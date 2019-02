L’Isola dei Famosi, Stefano Bettarini manomette la macchina del riso e arriva la punizione per tutto il gruppo

Nel daytime del reality L’Isola dei Famosi trasmesso del 13 febbraio 2019 da Canale 5 i telespettatori da casa sono stati messi a conoscenza di un fatto alquanto increscioso successo in Honduras. Il leader Marco Maddaloni infatti è stato chiamato proprio dalla produzione del reality all’interno del Covo dei Pirati per visionare un video alquanto interessante.

Sembra infatti che Stefano Bettarini, negli ultimi giorni, abbia letteralmente barato mentre era impegnato con la macchina del riso. Nelle immagini mostrate al pubblico si vede infatti l’ex calciatore che, munito di coltello, manomette la “macchina del terrore” la quale, inaspettatamente, incomincia a girare velocemente.

Incredula la reazione di Marco Maddaloni che esterrefatto ha solamente potuto asserire “Sei stato uno sportivo…” dimostrando tutta la sua delusione per il gesto compiuto dal collega naufrago. A tal proposito il judoka ha condannato Stefano dichiarando di esprimersi solamente durante la diretta. Durante la puntata, infatti, c’è stato un acceso dibattito in merito.

Purtroppo però la produzione del programma ha deciso di punire tutto il gruppo facendoli rimanere, tutto il giorno, senza la razione di cibo. “Togliere il riso è poco!” ha chiosato il leader Maddaloni sottolineando altresì le sue umili origini che, come ben sappiamo, arrivano da uno dei quartieri più malfamati della Campania.

“Solo stamattina non li ho controllati perchè sono andato a fare la legna. Non ha sbagliato solo Bettarini, ma tutto il gruppo che ha taciuto” ha concluso ancora il judoka arrabbiato per il comportamento di Bettarini. Marco Maddaloni, furioso per quanto successo, ha deciso di raccontare tutto all’amico Ghezzal il quale è rimasto basito e senza parole.