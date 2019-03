L’Isola dei Famosi, Stefano Bettarini incontra Nicoletta Larini

Nella giornata del 18 marzo è andata in onda la decima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Una diretta che ha regalato ben poche gioie ai fan della trasmissione, che si sono immediatamente riversati sul web per mostrare il loro dissenso.

Una delle poche note liete di questa puntata è la sorpresa di Nicoletta Larini per Stefano Bettarini, attualmente uno dei concorrenti di questa edizione de “L’Isola dei Famosi“. L’incontro per l’ex calciatore del Parma non è stato comunque una passeggiata, poiché ha dovuto fare una prova molto impegnativa con Kaspar Capparoni e la moglie Veronica Maccarone.

La sfida

Come preannunciato dalle anticipazioni, Stefano Bettarini e Kaspar Capparoni, insieme alle loro rispettive compagne, si sono resi protagonisti di due prove basate sulla resistenza “vitruviana”. Iniziano prima le donne, che si mettono sul “vitruviano” con l’obiettivo di restare ferme nel maggior tempo possibile mentre la piattaforma si muove in maniera brusca. Nicoletta batte sul tempo l’avversaria totalizzando 2:08 minuti.

La stessa sfida si ripete anche per i due naufraghi. Anche questa vinta dall’ex calciatore, che quindi può finalmente incontrare Nicoletta Larini. Un lungo abbraccio seguito da appassionanti baci di fronte all’attore Kaspar Capparoni che, visibilmente deluso, non ha potuto riabbracciare la moglie Veronica Maccarone, accontentandosi di un semplice saluto alla moglie mentre si allontanava sulla barca.

In realtà, questo incontro non ha soddisfatto tutti i fan de “L’Isola dei Famosi“. Su Twitter, ci sono utenti che si chiedono come Nicoletta possa stare ancora insieme a Stefano Bettarini dopo che è stata trattata in maniera fredda durante la loro esperienza a Temptation Island Vip. Ed anche in studio, Alda D’Eusanio ironizza su questa vicenda: “Ragazzi, ma non sta mica tornando dall’Afghanistan eh! Lei si è attaccata come una cozza a una padella a lui”.