L’Isola dei Famosi, Stefano Bettarini e Marina La Rosa ai ferri corti: "Non sei la De Filippi!"

Alessia Marcuzzi, durante la puntata de L’Isola dei Famosi in onda ieri 4 marzo 2019, ha cercato di trovare un punto di incontro tra Stefano Bettarini e Marina La Rosa facendoli incontrare, dopo settimane di lontananza ma soprattutto, dopo tutte le dichiarazioni che i due naufraghi si sono detti a distanza.

Stefano Bettarini infatti ha sempre creduto di essere stato eliminato durante la nomination per colpa della stategia messa in atto proprio dall’ex gieffina mentre quest’ultima ha puntato il dito contro l’ex calciatore accusandolo di essere un personaggio abituato a fare lo show in televisione in virtù del fatto che Stefano ha partecipato come concorrente di altri reality.

Inutile dire che tali affermazioni non sono di certo piaciute a Bettarini che durante la puntata condotta da Alessia Marcuzzi è letteralmente sbottato contro la collega naufraga. Marina, in maniera ironica, ha suggerito al Betta di pensare in un prossimo futuro di partecipare anche a Uomini e Donne scatenando ancor di più le ire dell’ex calciatore che ha immediamente risposto “E tu chi sei? Stai bassa, non sei la De Filippi!”.

Stefano ha continuato attaccando Marina e accusandola di essere caduta veramente in basso con le sue dichiarazioni e di essere stato convinto si n da subito delle sue cattive intenzioni soprattutto in merito al gioco. L’ex marito di Simona Ventura ha continuato anche aggiungendo che Marina era una stratega e che lui nella sua vita non era solamente uno che aveva partecipato ai reality.

“Io ho giocato a calcio per ben 16 anni, i reality li faccio per gioco e lo faccio per smascherare quelle come te!” ha infatti chiosato Bettarini visibilmente seccato. A sedare la polemica però ci ha pensato Alessia Marcuzzi considerando anche il fatto che Stefano, questa settimana, sarà presente nuovamente a Playa Uva e potrà confrontarsi faccia a faccia con la collega La Rosa.