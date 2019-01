L’Isola dei Famosi spostata a domenica per evitare il Festival di Sanremo

In queste settimane si è parlato spesso di uno scontro televisivo tra “L’Isola dei Famosi” ed il “Festival di Sanremo“. Il reality show, secondo le previsioni iniziali, doveva andare in onda durante la settimana di Sanremo. Tuttavia, i flop della prima puntata del programma condotto da Alessia Marcuzzi sembrano aver cambiato le carte in tavola.

La rete infatti ha voluto evitare lo scontro con il Festival di Sanremo, spostando l’isola di domenica e raddoppiando la programmazione settimanale. In questo cambiamento rientra anche la “Dottoressa Giò”, che rinvia la sua puntata di qualche giorno per “favorire” la messa in onda del reality show di Canale 5.

La nuova programmazione di Mediaset

A confermare il cambiamento di Canale 5 ci pensa la pagina di Twitter “Qui Mediaset“: “Gran bel gesto di Barbara D’Urso: l’ultima puntata della Dottoressa Giò verrà anticipata a martedì 29 gennaio come richiesto da Canale 5. Obbiettivo: dare continuità narrativa a Isola dei Famosi, che si fermerà per il Festival di Sanremo andando però in onda giovedì il 31 gennaio ,e le domeniche del 3 e 10 febbraio”

Quindi, facendo un piccolo riassunto, “L’Isola dei Famosi andrà in onda durante questi giorni: giovedì 31 gennaio; domenica 3 febbraio; domenica 10 febbraio; giovedì 14 febbraio. La “Dottoressa Giò” verrà trasmessa domenica 27 gennaio e l’ultima puntata il 29.

I fan, in realtà stanno discutendo anche la scelta di mettere “L’Isola dei Famosi” in onda di giovedì. Infatti questa embra una scelta assai azzardata, poiché deve sfidare due programmi molto seguiti come “Che Dio ci aiuti” e “Masterchef”, in onda rispettivamentesu Rai 1 e Sky Uno. Mediaset poi, con i flop della prima puntata, vuole cercare di studiare gli ascolti di domenica per vedere se riesce a trovare un miglioramento. Tuttavia, neanche la domenica sarà una passeggiata, poiché su Rai 1 va in onda “Che tempo che fa“.