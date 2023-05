L’Isola dei Famosi, soprese e tante emozioni per Mazzoli e Noise: gli autori però rovinano tutto!

L’Isola dei Famosi ha deciso di fare una sorpresona a Paolo Noise e Marco Mazzoli. Già nella scorsa diretta del relaity show, le loro mogli avevano inviato messaggi e video per loro, ma nella diretta di ieri sera lunedì 8 maggio, le due donne sono arrivate direttament sulle spiagge dell’Honduras accompagnate dai loro splendidi cani.

I due Dj di Radio 105, conduttori del controverso programma “Lo Zoo di 105“, hanno potuto riabbracciare le loro compagne, così come annunciato dalla stessa Ilary Blasi a inizio puntata. La conduttrice ha chiesto ai due naufraghi di raggiungere la zona nomination in Palapa, come è solita fare quando vuole interagire con loro, ma proprio qui è successo un disguido che ha in parte rovinato la sopresona.

Una svista degli autori rovina la sopresa a Mazzoli e Noise

Le due voci di Radio 105, hanno eseguito l’ordine della Blasi e si sono diligentemente recati verso la Palapa dove hanno trovato gli schermi che vengono usati per far visionare ai naufraghi video messaggi e quant’altro. E proprio questi schermi hanno rivelato la sorpresa, infatti le immagini hanno svelato la presenza della moglie di Mazzoli sulla spiaggia, tanto che il naufrago ha esclamato: “Ma ho visto mia moglie“, spiazzando totalmente Ilary che avrebbe voluto gestire in maniera diversa la situazione.

Il loro incontro è stato comunque molto emozionante, Noise ha abbracciato la sua Stefania, e con lei è rimasto sdraiato per molto tempo sulla spiaggia. Anche Marco ha raggiunto sua moglie Stefania – le due donne hanno lo stesso nome – e con lei ha potuto riabbracciare anche il suo splendido cane Zack. Il cagnolone ha ricoperto Mazzoli di complimenti e leccate per dimostrargli quanto abbia sentito la sua mancanza e poi è corso anche da Noise.

L’entusiasmo di Zack ha commosso il pubblico e subito dopo sono arrivati altri due cani, uno di Noise e l’altro ancora di Mazzoli, e in mezzo a tutta quell’allegria Marco ha chiesto a Stefania di sposarlo, così come aveva promesso nella scorsa puntata, con il matrimonio che lei ha sempre desiderato: “Stefania vuoi sposarmi di nuovo?”. “Sì amore”, ha risposto lei con immensa gioia.