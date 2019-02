L’Isola dei Famosi, Soleil Sorge sbarca in Honduras pronta a conquistare Stefano Bettarini

La puntata de L’Isola dei Famosi in onda domenica 10 febbraio 2019 ha visto l’arrivo in Honduras di due nuovi naufraghi ovvero Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. L’ex corteggiatrice ha già fatto discutere per alcune esternazioni rilasciate proprio durante la diretta e che hanno fatto decisamente storcere il naso al pubblico presente in studio ma anche a casa.

Mentre la conduttrice Alessia Marcuzzi era intenta a presentare i nuovi concorrenti ai colleghi naufraghi è stato mandato in onda un video molto interessante che riguardava appunto alcune dichiarazioni rilasciate da Soleil durante il provino per il reality. La ragazza, dopo aver parlato dei colleghi naufraghi, ha voluto esprimere una sua opinione personale su un concorrente in particolare ovvero Stefano Bettarini.

Quello che la giovane modella ha dichiarato sull’ex calciatore ha lasciato tutti basiti e senza parole e proprio per questo motivo la stessa Alessia Marcuzzi ha chiesto a Nicoletta Larini, fidanzata di Bettarini, di ascoltare molto bene le parole della Sorge. L’ex di Luca Onestini infatti non ha per nulla nascosto un interesse particolare per l’ex calciatore asserendo altresì di non credere alla storia tra Stefano e Nicoletta.

Proprio per questo la stessa Larini non ha potuto fare a meno che replicare dichiarando apertamente che Stefano è a l’Isola dei Famosi per il reality e non sicuramente per farsi una nuova storia d’amore. “Non avrà sicuramente un risultato. Il nostro amore è talmente forte. Stefano non darà mai del filo da torcere a nessuna.” ha chiosato la Larini.

Intanto però la prima prova alla quale è stata sottoposta Soleil le ha dato l’opportunità di avvicinarsi molto a Bettarini ma per il momento la ragazza non si è sbilanciata. Non ci resta che attendere di vedere nei prossimi giorni come si evolverà la situazione e se Nicoletta dovrà preoccuparsi per l’atteggiamento del suo fidanzato.