L’isola dei famosi, Soleil Sorgè sbarca in Honduras per un periodo limitato

Ascolta questo articolo

Soleil Sorgè, salvo clamorosi colpi di scena, è pronta a sbarcare in Honduras per far parte del cast de “L’isola dei famosi”, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme ai due opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L’italoamericana, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe unirsi agli altri naufraghi durante la diretta di lunedì 30 maggio.

Si tratta, come rivelato in anteprima dal sito “Fanpage” informata da una fonte vicina alla rete Mediaset, di un ingresso a tempo limitato per Soleil e quindi, insieme alla sua rivale Vera Gemma, non dovrebbe avere il ruolo da vera e propria naufraga ma solamente da guest star.

“È ufficiale, Soleil Sorge sarà una naufraga dell’Isola dei famosi 2022 per una settimana“ si legge su “Fanpage” in cui viene aggiunto: “Questo il tempo stabilito al momento, secondo quanto appreso da Fanpage.it da una fonte vicina a Mediaset, per la permanenza della ex gieffina insieme a Vera Gemma, anche lei vecchia conoscenza del reality condotto da Ilary Blasi”.

Il presunto rifiuto e il ritorno in Honduras

Secondo alcune voci il suo ingresso doveva avvenire qualche settimana fa, ma Soleil Sorgè avrebbe inizialmente rifiutato di far parte del reality show. I motivi dietro a questo presunto “no” non sono mai stati spiegati ma, sempre secondo “Fanpage”, la sua vicinanza ai programmi Mediaset, ove ha lavorato sia al “Grande Fratello Vip” da concorrente e da opinionista a “La pupa e il secchione”, l’avrebbe convinta a tentare questo viaggio.

Per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” non si tratta di un esordio a “L’isola dei famosi”, dal momento che ha partecipato nel lontano 2019 come fidanzata di Jeremias Rodriguez. Un’avventura però durata troppo poco, venendo eliminata nel giro di poco tempo e stringendo la sua unica amicizia con Riccardo Fogli, il vincitore di quella edizione del reality.