L’isola dei famosi, Soleil Sorgè rifiuta di sbarcare in Honduras

Gli autori de “L’isola dei famosi” starebbero cercando dei volti piuttosto chiacchierati per averli come ospite per un paio di giorni in Honduras. Come riportato dall’influencer Deianira Marzano nei giorni scorsi, tra essi dovevano esserci Soleil Sorgè e Vera Gemma, quest’ultima una vecchia conoscenza del reality.

Tuttavia, sempre come rivelato da Deianira, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” avrebbe deciso di declinare l’offerta di Mediaset. Non sembra però a rischio la presenza di Vera Gemma che quindi, salvo clamorosi colpi di scena, in una delle prossime dirette sbarcherà in Honduras.

Le ultime voci su Soleil Sorgè

“Allora ragazzi vi do uno scoop pazzesco: prossimamente Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola, ma non come concorrenti” aveva dichiarato inizialmente Deianira, mentre in un post recente su IG ha ritrattato la sua versione dei fatti: “Soleil ha appena rifiutato l’invito in Honduras per qualche giorno. Vera Gemma invece ancora non si sa”.

La presenza dell’attrice però viene confermata da Amedeo Venza con una breve storia su Instagram: “Vera Gemma sbarcherà nuovamente su Playa de nuevo”. Tra l’altri in molti sui social network ritengono che il motivo per cui Soleil Sorgè avrebbe rifiutato di ritornare nuovamente a Cayo Cochino sia dovuto proprio alla presenza di Vera, con cui ha avuto dei contrasti piuttosto accesi durante la partecipazione a “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente”.

Per Soleil comunque il futuro sembra essere dalla sua parte poiché, oltre al successo ottenuto nella casa del “Grande Fratello Vip”, è riuscita immediatamente ad avere il ruolo da opinionista a “La pupa e il secchione” condotto da Barbara D’Urso.

E, come se non bastasse Sonia Bruganelli, l’opinionista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip”, in una recente intervista ha dichiarato di essere pronta a lavorare con lei, anche se attualmente starebbe ancora studiando un format ideale adatto alle corde di entrambe.