L’Isola dei Famosi, Soleil Sorge parla di Marco Cartasegna: "Mi soffocava"

Soleil Sorge ha fatto il suo ingresso nell’ultima edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Alla ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” sono bastati davvero pochi giorni per mettere un po’ di scombussolamento in Honduras, e già alcuni naufraghi non la vedono di buon occhio.

L’ex fidanzata di Luca Onestini, sin dal primo momento, ha rivelato di avere un certo debole per Stefano Bettarini. Tuttavia, negli ultimi giorni si mormora di un certo feeling con Jeremias Rodriguez, e secondo Alessia Marcuzzi, i due si sarebbero scambiati già alcuni baci. Peraltro, su uno degli ultimi numeri di “Spy“, ideato da Alfonso Signorini ci sono delle chat piccanti tra i due, nel quale il fratello di Belen dice di volerla baciare a tradimento.

Soleil Sorge parla di Marco Cartasegna

Nelle ultime ore, come fa notare il sito “BitchyF“, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto parlare anche di Marco Cartasegna, conosciuto proprio durante il suo periodo negli studi di Canale 5. La relazione, durata all’incirca un anno, è stata chiusa nel settembre del 2018 senza specificare i motivi.

Durante la chiacchierata con Abdelkader Ghezzal, ha deciso di parlare del suo ex fidanzato: “Negli ultimi tempi stavamo discutendo un po’ troppo. Lui mi soffocava. Non mi piace sparlare delle persone. Diciamo che avevamo bisogno di cose diverse. Io ho un carattere molto forte che è difficile gestire e comunque ho bisogno dei miei spazi, della mia libertà. Faccio un determinato lavoro che mi porta a conoscere tanta gente, stare sempre in giro, però sono una delle persone più fedeli e rispettose che ci siano”.

Successivamente, dichiara di aver fatto molti sacrifici per renderlo felice: “Io ho smesso di uscire, di fare tanto. Io ero infelice per rendere lui felice, che però era infelice perché di base sa che la mia persona è aperta”.

Soleil Sorge ammette di non essere una ragazza estremamente gelosa, poiché preferisce un uomo “corteggiato” da molte ragazze ma che continua ad essere fedele alla propria fidanzata.