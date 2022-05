L’isola dei famosi, Soleil Sorgè e Vera Gemma sbarcano in Honduras e si lanciano le prime frecciatine

Ascolta questo articolo

Nei giorni scorsi si è parlato molto dell’ingresso di Vera Gemma e Soleil Sorgè a “L’isola dei famosi“, il reality show in onda su Canale 5. Se per l’attrice non ci sono mai stati dei dubbi sulla sua partecipazione da ospite, il discorso è completamente diverso per l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”.

Difatti per Sole, dopo una prima conferma, sono arrivate delle smentite sulla sua presenza in Honduras a causa proprio del “sì” di Vera Gemma, sua eterna rivale che ha conosciuto la prima volta durante “Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente”. Alla fine però ha deciso di tentare questa nuova avventura partecipando, anche lei da ospite, a “L’isola dei famosi”.

Le piratesse sbarcano in Honduras

Ad annunciare l’ingresso di Soleil Sorgè e Vera Gemma ci pensa Ilary Blasi, in cui annuncia anche il loro nome da coppia: “L’Isola ha deciso di invitare due ospiti che noi abbiamo ribattezzato le piratesse: bentornate a Vera Gemma e Soleil Sorgè”. Il loro obbiettivo resta quello di dare fastidio e rendere quindi ancora più complicata la vita degli altri naufraghi.

Soleil, durante il video di presentazione, ricorda con una certa nostalgia la sua prima avventura in Honduras, seppure non riuscì neanche ad avvicinarsi alla punata finale: “L’Isola per me è stata la prova più difficile da affrontare, ma la più bella da superare. Credo di aver affrontato l’isola in maniera esemplare e voglio vedere se gli altri naufraghi saranno al mio livello. Vera? La cosa che ha in più di me sono gli anni e un paio di bocce“.

Vera Gemma invece, oltre a definirsi la vera queen contro Soleil, dichiara sul reality: “Io all’isola ho lasciato un segno, ho avuto il coraggio di giocare da sola. Non mi sono mai allenata, e non mi sono fatta scudo delle altre persone per salvarmi. Purtroppo nella vita quando si pensa di essere arrivati allo stremo della sopportazione arriva Vera Gemma. Soleil? La differenza tra noi è abissale, io non flirto, lei sì”.