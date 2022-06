L’isola dei famosi, Soleil Sorgè e Vera Gemma resteranno in Honduras solo per poche ore: i motivi

Ascolta questo articolo

Come annunciato anche da Ilary Blasi durante la scorsa diretta de “L’isola dei famosi“, Soleil Sorgè e Vera Gemma sono state chiamate dagli autori per un compito assai preciso. Difatti le due ospiti avevano come compito quello di creare dei grattacapi agli altri naufraghi, cercando in ogni modo di complicare ancora di più la vita di tutti.

Il tempo della loro presenza non è stato svelato ma, come fatto capire dalla conduttrice, sia Soleil che Vera sarebbero dovuto rimanere per almeno una settimana. A quanto pare però Mediaset, come riportato testualmente dal sito diretto da Davide Maggio, avrebbe cambiato repentinamente i suoi piani per delle questioni legate alla quarantena.

Le ultime indiscrezioni su Soleil e Vera

“Toccata e fuga per le “piratesse” dell’Isola dei Famosi 16” si legge sul sito di Davide Maggio che poi aggiunge: “Dopo avervi anticipato il ritiro di Roger Balduino, quel che ci risulta è che la permanenza di Soleil Sorge e Vera Gemma nel reality di Canale 5 sarà davvero breve. Le due – salvo nuovi cambi di programma – dovrebbero rimanere giusto il tempo del prime time di lunedì prossimo“.

Viene ricordato come, almeno nelle idee della produzione, i due ospiti avevano un ruolo piuttosto importante per le dinamiche: “Inizialmente Vera e Soleil avrebbero dovuto soggiornare per alcuni giorni sull’Isola e minare così gli equilibri del gioco ma pare che ritardi e questioni legate alla quarantena abbiano costretto la produzione a stravolgere i piani”.

Difatti della presenza di Soleil si sta discutendo già ampiamente, con Guendalina Tavassi che intervistata da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” a dichiarato come il fratello Edoardo sia follemente innamorato di lei. Per di più in molti si sarebbero aspettati una lite, o magari un chiarimento, tra l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e Vera Gemma dopo che il loro rapporto si è incrinato durante “Pechino Express 8 – Le stagioni dell’Oriente”.