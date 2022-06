L’isola dei famosi, Soleil Sorgè e Vera Gemma attaccano i naufraghi

Ascolta questo articolo

L’esperienza di Soleil Sorgè e Vera Gemma a “L’isola dei famosi” condotto da Ilary Blasi, che secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe durare meno del previsto a causa di alcune problematiche legate alla quarantena da Covid-19, inizierà ufficialmente stasera.

Intanto gli autori hanno chiesto alle due piratesse di dare un aggettivo a praticamente ogni naufrago presente in Honduras e, come al loro solito, non si sono tirate indietro attaccando la maggior parte dei presenti in Honduras e, su alcuni soggetti, entrambi la pensano alla stessa maniera.

Le frecciatine di Soleil Sorgè e Vera Gemma ai naufraghi

Iniziando da chi per loro sia il più rosicone, Soleil e Vera mettono nella lista Edoardo Tavassi ove entrambi ci scherzano sopra: “Lui scherza con tutti, però poi non gli si può dire niente” rivela l’attrice ove, come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia“, le fa eco l’italoamericana: “Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… e daje, bro”.

Anche nella categoria doppiogiochista entrambe sono d’accordo, dal momento che l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” non ha dubbi nello scegliere Carmen Di Pietro: “Lei finge di essere amica del gruppo, ma in realtà il suo unico alleato è il cibo”.

Si danno però alla pazza gioia nella “categoria dei più inutili” di questa edizione. Inizia sempre Soleil, ove fa i nomi di Nick Luciani, Pamela Petrarolo e Marco Cucolo, mentre Vera Gemma dapprima aggiunge Luca Daffrè per poi ripensarci, rivelando come sia un bel vedere e quindi è almeno utile in quel senso.

Tra i naufraghi più onesti Soleil fa il nome di Nicolas Vaporidis, mentre Vera Gemma quello di Lory Del Santo. Infine su chi ha la lingua più avvelenata le due naufraghe ci scherzano sopra concludendo così il simpatico siparietto: “Beh, non ci siamo ancora noi sull’Isola, appena entreremo le lingue avvelenate siamo noi“.