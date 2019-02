L’Isola dei Famosi, Soleil Sorgè attacca duramente Luca Vismara: "Mi inizio a rompere le pa**e! Non sei nessuno!”

Soleil Sorge e la sua imposizione come leader de L’Isola dei Famosi sembra creare qualche malumore tra alcuni naufraghi che non hanno gradito alcuni atteggiamenti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Oltretutto la stessa Soleil ha anche dato il via alla prima coppia in Honduras dal momento che l’intesa tra lei e Jeremias Rodriguez sembra essere sempre più forte.

Se da una parte la modella è riuscita a far breccia nel cuore del ragazzo argentino, dall’altra sembra essere stata presa di mira da alcuni naufraghi che continuano a puntarle il dito addosso definendola arrogante e spocchiosa. Nel daytime andato in onda oggi lunedì 18 febbraio 2019 la Sorge ha avuto una discussione molto accesa con Luca Vismara e Viktoria e Virginia Mihajlovic ribattezzati proprio da lei come “il gruppo riposino”.

“Credo che questo gruppo non abbia molta voglia di fare nulla. Sicuramente non gradiscono ricevere ordini da me che sono arrivata da poco, però c’est la vie: ho vinto io, quindi mi dovranno ascoltare!” ha infatti chiosato Soleil durante il suo confessionale. Luca Vismara ha avuto sicuramente da ridire sul comportamento di Soleil ma soprattutto è sbottato dopo essersi sentito dare del “nullafacente”.

“Tu sei veramente pazza e anche voi iniziate a tirare fuori le pa**e, perché tolta la maschera del viso non fatte un niente nemmeno voi!“ ha chiosato l’ex cantante di Amici nei confronti di Marco Maddaloni e Ghezzal. Anche durante il confessionale Luca ha ribadito che la stessa Soleil è riuscita a formare il suo gruppetto dal quale ha solamente approvazione “Alla prima occasione che hanno avuto, come una mitragliatrice mi hanno vomitato addosso i loro pensieri!”.

Anche Soleil ha avuto però un momento di difficoltà ovvero quando Jeremias ha scherzato pesantemente con Ariadna Romero e suscitando in lei una sorta di gelosia. La stessa Ariadna è rimasta molto male dal comportamento del ragazzo argentino scoppiando in lacrime per la paura di compromettere una conoscenza speciale che sembra aspettarla fuori dal reality.