L’isola dei famosi, Simone Antolini confessa che Melissa è sua figlia. Cecchi Paone vuole adottarla

Durante la scorsa settimana Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno deciso di abbandonare “L’isola dei famosi” in seguito ad alcuni problemi fisici accusati dal giovane. Al momento Paone è tornato già al lavoro, poiché presente durante l’ultima puntata di “Mattino Cinque,” che vede la conduzione di Federica Panicucci su Canale 5.

La coppia ha fatto discutere, oltre per l’enorme differenza di età, anche per una confessione fatta da Simone Antolini. Tra il pubblico si è parlato molto del legame dell’ex naufrago con Melissa; Simone apre l’argomento dedicando la vittoria della prova leader alla ragazzina. In quel momento però decise di non sbottonarsi subito, sottolineando che ne avrebbe parlato in seguito.

In quel momento, infatti, dichiarò: “Per il momento non sono pronto a dichiarare chi è davvero. Posso dire che questa piccola è parte di me. Più avanti rivelerò la sua identità e lo saprete tutti”. Durante l’ultima puntata de “L’isola dei famosi”, Antolini ha confermato ufficialmente che Melissa, che ha quasi 5 anni, è sua figlia.

“È nata dalla relazione trascorsa con la mia ex ragazza. Melissa è nata quando io avevo 17 anni e lei, avendo qualche mese più di me, era già maggiorenne. Io e la bambina siamo cresciuti insieme. Come fratello e sorella. Ma soprattutto c’è una grande complicità tra padre e figlia. L’isola mi ha insegnato a maturare parti che necessitavano intervento, nonché ad apprezzare le piccole cose”, ha dichiarato il compagno di Paone.

Quest’ultimo afferma di aver stretto immediatamente un bel rapporto con la bambina, rivelando di volerla adottare nel prossimo futuro: “Melissa è entrata subito nella mia vita perché lui e lei sono assolutamente legati. Lei mi chiama zio Alessandro. Riconoscete alle coppie gay il diritto di sposarsi veramente come tutti gli altri e di adottare i bambini, perché io voglio adottare Melissa e in Italia non posso“.