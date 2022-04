Questa edizione de “L’isola dei famosi“, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, registra il suo primo naufrago squalificato. La rete di Mediaset ha infatti deciso di squalificare Silvano Michetti de I Cugini di Campagna dopo la bestemmia riportata da moltissimi utenti su Twitter esclamata in diretta.

L’avventura del cantante dura meno di 24 ore, ma nonostante alcune titubanze, l’ingiuria di Silvano nei video pubblicati su Twitter si è sentita piuttosto chiaramente. Spesso questo tipo di dinamiche vengono censurate dagli autori per via di non essere inquadrati 24 ore su 24, ma essendo esclamata in diretta non si poteva fare molto altro.

Il comunicato di Canale 5 e Mediaset

La rete diretta da Pier Silvio Berlusconi, nel proprio comunicato, si scusa con i telespettatori per la brutta espressione del naufrago: “Mediaset e Canale 5 hanno deciso di espellere Silvano dei ‘Cugini di Campagna’ dall’Isola dei Famosi. È stato infatti verificato che nel corso della diretta di lunedì sera, il concorrente appena approdato sulla spiaggia di Cayo Cochinos ha effettivamente usato un’espressione blasfema“.

Per il momento non si parla di sostituti e neanche di altre decisioni prese da Mediaset. Non va escluso comunque che si cerchi di trovare immediatamente un naufrago da affiancare a Nick Luciani, ma sicuramente nella puntata di questa sera Ilary Blasi anticiperà qualche chicca al pubblico da casa.

Tra l’altro nelle ultime ore sta circolando sul web, sempre come riportato da “Tv Blog“, il regista Fausto Brizzi avrebbe predetto la squalifica di uno dei I Cugini di Campagna nel film uscito poco prima della pandemia intitolato “La mia banda suona il pop“: “Nella pellicola, Christian De Sica interpreta un cantante in cerca di rilancio che accetta di partecipare a L’Isola delle Meteore. Antonio Santopadre, ex voce dei Pop Corn con capigliatura e tinta che ricordano esattamente quelle di Michetti, è costretto a lanciarsi da un elicottero. Terrorizzato dall’altezza e dal rischio di farsi male, Santopadre viene spinto giù, con il risultato di una bestemmia scandita al momento dell’impatto che ne provoca l’immediata squalifica”.