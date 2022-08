L’isola dei famosi, Silvano Michetti e la squalifica: "Mai bestemmiato, ma questa vicenda mi ha dato nuova popolarità"

Ascolta questo articolo

Silvano Michetti durante l’ultima edizione de “L’isola dei famosi” ha ottenuto un record in negativo. Infatti il cantante dei “Cugini di Campagna” è stato squalificato dagli autori a causa di una presunta bestemmia esclamata dopo pochi secondi dal suo sbarco in Honduras.

Inizialmente Ivano, uno dei componenti della band, ha annunciato di essere pronto a diffidare Mediaset, rivelando come non ci sia stata nessuna bestemmia e quindi il fratello avrebbe detto solamente “Santo Dio”. Successivamente Silvano dichiara di accettare la squalifica, quindi decidono di ritirare la querela ma ci tiene a sottolineare di non aver mai bestemmiato.

L’ultima intervista rilasciata da Silvano Michetti

Come riportato testualmente dal sito “Biccy” il cantante ha rilasciato un’intervista al settimanale “Novella 2000“, diretto da Roberto Alessi, in cui ritorna sul caso legato a “L’isola dei famosi“. Silvano nega per l’ennesima volta di aver bestemmiato in Honduras, dichiarando di aver fatto studiare il filmato da un perito fonetico e che quest’ultimo non avrebbe trovato nulla di compromettente.

“Ho fatto ascoltare la registrazione ad un perito fonetico del Tribunale di Roma. Lui ha fatto delle valutazioni” afferma Silvano per poi aggiungere che, nonostante sia rimasto sull’isola per pochi secondi, è riuscito comunque a ottenere una buona popolarità, forse addirittura maggiore da chi ha giocato per più tempo: “Secondo l’esperto l’espressione blasfema non c’era, ma io ho voluto ugualmente scusarmi con chiunque si sia sentito offeso e sia per Nick sia per il resto del gruppo abbiamo deciso di chiuderla così. Il mio ‘record’ personale di permanenza sull’Isola mi ha regalato nuova popolarità, in proporzione forse anche maggiore di chi è rimasto più tempo di me nel reality“.

Parlando della sua avventura in Honduras, durata effettivamente pochi giorni e vissuta esclusivamente insieme a Nick Luciani prima di essere preso dagli autori con una barca, ammette di aver vissuto in una situazione impossibile in cui si è infortunato subito durante la pesca tra gli scogli oltre ad aver avuto problemi a respirare.