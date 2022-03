L’isola dei famosi, si formano delle nuove coppie: ecco chi sono

La vera novità di questa edizione de “L’isola dei famosi” è l’ingresso delle coppie. I concorrenti che hanno deciso di partecipare insieme al proprio compagno o familiare sono: Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Clemente Russo e Laura Maddaloni, Guendalina ed Edoardo Tavassi, Gustavo e Jeremias Rodríguez, i Cugini di Campagna e Lory Del Santo e Marco Cucolo.

I dieci singoli che sono Antonio Zequila, Blind, Estefania Bernal, Floriana Secondi, Marco Melandri, Jovana Djordjevic, Ilona Staller (in arte Cicciolina), Nicolas Vaporidis, Roberta Morise e Roger Balduino, hanno dovuto scegliere un po’ a sorpresa i concorrenti con cui affiancarsi in questa avventura honduregna.

Le nuove coppie a “L’isola dei famosi”

Per il momento soltanto quattro coppie si sono formate, poiché Roberta Morise e Blind dovrebbero entrare la prossima settimana e quindi, anche se non è stato annunciato, molto probabilmente dovrebbero entrare direttamente come un’unica coppia. Il primo a scegliere è Antonio Zequila che opta per Floriana Secondi affermando con ironia: “Perché so che ci tiene molto”.

La seconda scelta viene fatta da Cicciolina: “Sono amica di tutti. Ma mi piace molto Marco. Lui scherza sempre e racconta delle berzellettine… ma adesso non posso dirle perché contengono parole che non si possono ripetere” e Melandri con entusiasmo ci scherza sopra: “Da piccolo ero un suo tifoso”.

Alla fine restano gli ultimi quattro concorrenti che pescano i cocchi, e chi trova quello con la stella sotto sceglie con chi proseguire il gioco. La fortuna premia Jovana Djordjevic, ove decide di legarsi insieme a Roger Balduino, quindi l’ultima coppia è ovviamente quella tra Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal.

Due delle coppie nate oggi, precisamente Cicciolina e Marco Melandri e Antonio Zequila insieme a Floriana Secondi, sono andati già in nomination contro Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni. Al momento però risulta abbastanza difficile scegliere il più votato che deve andare immediatamente a casa.