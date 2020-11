"L’isola dei famosi" si farà: data di inizio, location, conduttrice e cast

La nuova edizione dell'”Isola dei famosi” andrà in onda. Il reality show della sopravvivenza manca dal piccolo schermo già da un po’, ma nonostante ciò le notizie sulla prossima edizione iniziano a trapelare. Orfano di Alessia Marcuzzi, il format (che ancora una volta andrà in onda su Canale 5) vedrà al timone Ilary Blasi. La signora Totti pare sia riuscita a sbaragliare la concorrenza di Belen Rodriguez.

Altra indiscrezione riguarda la data di inizio. Con ogni probabilità, il 2 aprile è il giorno in cui i naufraghi sbarcheranno in Honduras. Ebbene si, ancora una volta l’Honduras sarà la location che ospiterà i vip in gara e non le Canarie come inizialmente ipotizzato, a causa del basso tasso di contagiati da Covid-19 che presenta.

“L’isola dei famosi” dunque prenderà il via solo la prossima primavera, complice l’allungamento del “Grande Fratello Vip”. Il reality di Alfonso Signorini difatti terminerà a febbraio e non a dicembre come inizialmente stabilito. A fornire le indiscrezioni è stato il settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti. Qualche perplessità sulla realizzazione del prodotto resta, soprattutto a causa delle difficoltà in merito all’organizzazione logistica del personale tecnico, data la pandemia ancora in corso.

Una volta superati i problemi e organizzato lo spostamento in totale sicurezza, si darà il via libera. Naturalmente è già partito il toto nomi sui vip che abiteranno come naufraghi sulle spiagge dell’Honduras. Il nome più caldo è quello dell’attore turco Can Yaman. Il protagonista della soap opera “Daydreamer” é acclamato da milioni di telespettatrici italiane e il suo nome è già stato accostato in passato a quello dell'”Isola dei famosi”.

Inizialmente Yaman era visto come potenziale inviato, ma adesso il suo nome trapela come ipotetico concorrente. Già gli autori del “Grande Fratello Vip” e Alfonso Signorini avevano corteggiato l’attore, ma il cachet da esso richiesto era troppo elevato. Si vocifera che l’attore volesse 200mila euro per soggiornare nella casa più spiata d’Italia. Che gli autori dell’isola riescano ad ingaggiarlo?

Nel mentre, gli altri nomi trapelati sono quelli di: Kikò Nalli, la modella Mila Suarez, gli ex tronisti di “Uomini e Donne” Lorenzo Riccardi e Lucas Peracchi, l’ex calciatore ed ex cavaliere del trono over Sossio Aruta, l’ex gieffina Cristina Plevani e l’ex fidanzato di Pamela Prati, Luigi Oliva. In pole position pure il conduttore radiofonico Marco Baldini.