L’Isola dei famosi, Selvaggia Lucarelli contro la presenza della no-vax Daniela Martani: "Mediaset deve vergognarsi"

Daniela Martani ha conquistato la sua notorietà, grazie ad alcuni tweet anche molto pesanti, per aver espresso molti dubbi sulla pericolosità legata al coronavirus. La giornalista è stata poi intervistata più volte da Barbara D’Urso a “Domenica Live”, in cui sottolinea che mangaire la carne ucciderebbe più del Covid-19.

Neanche in campo lavorativo le cose non sono andate meglio, poiché licenziata da Radio Kiss Kiss. Secondo la conduttrice però questa decisione sarebbe avvenuta solamente per i suoi pensieri controversi sul virus: “Come effetto delle mie posizioni non allineate alla narrazione attuale sul Coronavirus, si interrompe dopo tre anni la mia collaborazione con Radio Kiss Kiss nel programma Pippo Pelo Show. Pubbliche devono essere però le motivazioni di questa decisione, perché segnale di un’erosione allarmante di diritti fondamentali e di un controllo pervasivo delle nostre vite private, delle nostre opinioni, pensieri, spazi”.

Walter De Maggio, direttore responsabile di Radio Kiss Kiss intervistato al Corriere della Sera, smentisce le accuse rilanciate dalla Martani rivelando che il non rinnovo del suo contratto era stato già deciso mesi prima. L’ex concorrente del “GF”, negli anni passati, si è ritrovata al centro dell’attenzione per aver scritto insieme a Massimo Del Papa il libro “ANTINFLUENCER: contro i nuovi persuasori del nulla”, ove prova a stroncare in circa 100 pagine la vita degli influencer marketing.

Daniela Martani a “L’Isola dei famosi”

Nonostante i suoi pensieri no-vax e i dubbi sulla pericolosità del Covid-19, Mediaset ha deciso comunque di chiamare Daniela Martani per farla diventare una delle concorrenti de “L’Isola dei famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Come ci si poteva facilmente aspettare questa decisione ha provocato più di un malumore tra i fan, e anche Selvaggia Lucarelli si scaglia duramente contro la rete: “A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca i traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina, il tutto mentre c’è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna”.

La Martani, che ha attualmente chiuso il suo profilo Twitter, prova a rispondere alle accuse della giornalista pubblicando alcuni articoli su Fabio Lucarelli. L’imprenditore, insieme a capo dell’Associazione Formidabile Lambrate, viene accusato di aver aperto la discoteca “The Sanctuary” senza far rispettare le norme per il Covid-19 ai suoi ospiti.