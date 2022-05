L’isola dei famosi, scontro tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni: "Come naufraga non mi sei piaciuta"

Ascolta questo articolo

Eliminata la scorsa settimana al televoto contro Fabrizia Santarelli, Clemente Russo, Estefania Bernal e Licia Nunez, l’ex naufraga Laura Maddaloni ritorna negli studi de “L’isola dei famosi” per rilasciare la prima intervista dopo la sua avventura in Honduras.

La moglie di Clemente Russo, anch’esso eliminato durante la diretta del 16 maggio, riceve immediatamente un attacco da parte di Vladimir Luxuria, in cui viene accusata di essere stata una stratega. Laura però si difende immediatamente da ogni tipo di attacco, rivelando come sull’isola abbia portata solamente se stessa e sottolineando di non aver mai messo in campo una strategia.

Lo scontro tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni

Come riportato testualmente dal sito di “Fanpage“, la Luxuria dopo aver sottolineato che Laura è stata eliminata con percentuali bulgare, riceve una sua controrisposta: “Non sono arrivata sull’Isola con una strategia. Se così fosse stato, sarei stata zitta e non mi sarei esposta. Ci tengo a dire che sono una donna forte ma l’aggressività è qualcosa che non conosco. Lì ero lontana dalla famiglia, affamata e stanca”.

L’opinionista così le chiede i motivi della sua eliminazione avvenuta in maniera schiacciante nonostante abbia giocato in maniera limpida: “Questo me lo devi dire tu. Io ti ho sempre stimato e pensavo che la tua partecipazione sarebbe stato un valore aggiunto per l’Isola” afferma con una certa delusione Laura che aggiunge: “Quando mi hai attaccata, ci sono rimasta male. Ti sei battuta per anni perché le persone ti criticavano per l’apparenza. Tu hai fatto lo stesso con me, forse hai dimenticato tutto”.

Il punzecchiamento di Vladimir Luxuria continua imperterrito, in cui ci tiene a sottolineare che giudica i naufraghi solamente per come si comportano in Honduras. Il confronto termina con la sportiva molto felice per l’eliminazione di Clemente Russo, rivelando che anche il marito non è stato molto capito dagli altri compagni di viaggio.