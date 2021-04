"L’isola dei famosi", scontro tra Kumar e Zorzi: "7 giorni sull’isola sono come 6 mesi al GF"

Akash Kumar è stato il primo eliminato di questa edizione de “L’isola dei famosi“, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. La sua esperienza viene ricordata più per le frecciatine lanciate nei confronti dell’opinionista Tommaso Zorzi durante la sua breve permanenza in Honduras, e anche sui social network non si risparmia con gli attacchi.

Il modello infatti, dopo essere uscito dal reality show, ha pubblicato alcuni screen su Instagram in cui si può vedere una breve conversazione con Tommaso. In questa vecchia chat, probabilmente avvenuta a pochi giorni dall’inizio della trasmissione, Zorzi prova in tutti i modi a creare un clima pacifico con lui, invitandolo addirittura a casa sua. Akash però, dal vocale di circa due secondi, fa capire di non essere intenzionato a chiarire questo presunto malinteso nato, molto probabilmente, negli anni passati.

Il nuovo faccia a faccia tra Akash e Tommaso

Nella puntata di lunedì 12 aprile il modello rientra nuovamente negli studi di Canale 5, in cui cerca di raccontare brevemente la sua avventura a “L’isola dei famosi”. Come riportato testualmente dal sito “Gossipblog” Akash si mostra nuovamente entusiasta per come è riuscito a godersi quei pochi giorni in Honduras.

“Non è facile vivere una situazione del genere” rivela Akash che poi aggiunge: “Ho capito che la vita è anche semplice. L’Isola ti dà l’opportunità di pensare. La mia Isola l’ho vinta perché ho superato una cosa che non riuscivo a superare da anni, gli attacchi di panico, la depressione. Oggi sono una persona nuova”.

Zorzi invece ribatte questa ultima affermazione, rivelando di non vederlo come una persona nuova. Da qui arriva il duro sfogo di Akash: “Tu mi hai attaccato dalla prima puntata. Sette giorni sull’Isola valgono sei mesi al Grande Fratello che hai fatto tu. Non è comfort zone, l’Isola è davvero dura“.