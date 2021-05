L’ultima puntata de “L’isola dei famosi“, andata in onda nella giornata del 10 maggio, si apre con la discussione avuta in settimana tra Andrea Cerioli e Francesca Lodo. L’ex volto di “Uomini e Donne” infatti si è sentito molto offeso per le scorse nomination, accusando la naufraga di vivere nell’ombra con il solo scopo di non andare al televoto e arrivando così fino alla fine nel reality.

La Lodo ovviamente ha provato a difendersi, dichiarando di essere una persona molto pacifica ma che prova sempre a mettersi in discussione anche davanti agli altri. Andrea Cerioli però crede poco alla sua versione dei fatti, e in confessionale mostra tutto il suo nervosismo per la nomination di Francesca, accusandola di essere parac*la e str**za.

Lo scontro tra Andrea Cerioli e Francesca Lodo

Ilary Blasi, prima di far scontrare Andrea e Francesca, mostra a loro proprio la clip riassuntiva della lite. Successivamente è il ragazzo a prendere parola: “Non mi pento di quello che ho detto perché sono sensazioni che continuo a provare. Si nasconde dietro un dito e ogni volta dire che sono aggressivo… quando una donna non riesce a uscire da una discussione ti addita di essere troppo irruento, aggressivo”.

Andrea Cerioli prova a spiegare cosa gli avrebbe dato più fastidio della nomination effettuata da Francesca Lodo: “Mi infastidisce essere banalizzato dicendo che dico sempre che ho fame quando invece poteva dare un’altra motivazione come mi aveva detto anche la sera prima. Nominarmi con questa scusa mi è sembrata una stron*ata“.

La naufraga prova nuovamente a difendersi, rivelando di non aver vissuto 56 giorni in Honduras solamente nell’ombra, siccome secondo lei ha fatto vedere mille sfaccettature del suo carattere al pubblico. Nella parte finale i due si riappacificano lasciandosi andare a un lungo abbraccio, ma una volta eliminata dal pubblico Francesca (rimanendo a Playa Imboscadissima insieme a Beatrice Marchetti) decide di dare per coerenza il bacio di Giuda ad Andrea.