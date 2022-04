"L’isola dei famosi", scintille tra Ilary Blasi e Alvin: lei lo bistratta e lui la zittisce

“L’isola dei famosi” è stato prolungato fino a fine giugno. Sicuramente questo è un ottimo risultato per Ilary Blasi e tutta la sua squadra, anche se la fatica e la fame iniziano a farsi sentire. Anche chi lavora in Honduras sostiene dei ritmi importanti e soprattutto, stare lontani da casa non è per niente facile. Se si viene poi trattati con fare superficiale, magari i nervi saltano.

È quanto accaduto a Ilary Blasi e Alvin, durante l’ultima diretta. Il conduttore radiofonico è l’inviato per eccellenza, difatti la Blasi e Mediaset hanno puntato su di lui perché è una garanzia. Ha ricoperto questo ruolo in diverse edizioni del reality e sa già come muoversi e agire. È molto bravo e soprattutto sempre calmo e pacato ma, guai a farlo arrabbiare.

Ilary ci è riuscita e il risultato è stato davvero sorprendente, con un battibecco tra i due che ha sorpreso e non poco, dato che sono ottimi amici. La discussione si è innescata quando è stato il momento di spiegare le prove di apnea e quella dell’uomo vitruviano. L’inviato si è protratto nella spiegazione della prima prova, costretto in quanto i naufraghi non erano ancora pronti.

La Blasi è però intervenuta, asserendo: “Alvin, è mezzanotte, vamo!“. “Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l’ultima cosa che dovrei fare“, la replica secca dell’inviato, abbastanza infastidito dal fatto che la conduttrice l’avesse incalzato senza capire il momento. Non è però finita qui, difatti una seconda volta si è verificata la medesima situazione, con la Blasi che ha bistrattato Alvin e lui che l’ha zittita.

Stessa dinamica, stessa modalità. Momento spiegazione prova uomo vitruviano. Alvin si è dilungato e Ilary l’ha esortato a smettere. “Vabbè, lo sanno tutti come funziona l’Uomo vitruviano. Annamo avanti va!“, ha dichiarato lady Totti. Ancora una volta è arrivata la replica decisa di Alvin: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie“.

La conduttrice ha compreso la situazione e ha fatto marcia indietro: “Hai ragione, spiegami l’Uomo vitruviano“. I due sono molto amici e magari il momento di tensione che si è manifestato è dovuto alla stanchezza. Con Ilary che voleva chiudere e Alvin ormai in Honduras già da qualche mese. Sicuramente si è trattato di un episodio che avrà portato i due a chiarirsi poi in privato.