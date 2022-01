"L’isola dei famosi", scelti i due opinionisti: li abbiamo già visti nel reality

Il “Grande Fratello Vip” terminerà il prossimo marzo e nemmeno il tempo di spegnere i riflettori sulla casa più spiata d’Italia, che subito si accenderanno quelli su “L’isola dei famosi“. Un nuovo gruppo di naufraghi è pronto per sbarcare in Honduras e mettersi in gioco nel reality della sopravvivenza. Si sa, ogni nuova edizione tiene sempre gli occhi puntati, sia per il cast, sia per gli opinionisti, sia per la conduzione.

Nel caso de “L’isola dei famosi” vale anche per l’inviato. Ilary Blasi è stata confermata. La signora Totti sarà ancora al timone del reality, per il secondo anno consecutivo. La scorsa edizione non ha avuto grosso successo, ma l’unica a essere salvata da critiche è stata proprio Ilary. I primi nomi dei naufraghi iniziano a circolare, da Dyane Mello a Pago, dai fratelli Onestini alla Lecciso e molti molti altri.

Nulla è ancora confermato, ma sicuramente qualcosa bolle in pentola. Con ogni probabilità si va pure verso la conferma di Massimiliano Rosolino, nelle vesti di inviato. Nonostante la scorsa edizione non abbia convinto e sia stato inondato da critiche, a Mediaset è piaciuto molto il feeling nato tra il nuotatore e la Blasi e per questo, starebbero pensando di concedergli una seconda possibilità.

Diversa invece è la situazione opinionisti. Non ci saranno Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. A quanto pare, gli autori hanno messo gli occhi su due personaggi che in passato hanno già gravitato attorno al reality. Si tratta di Vladimir Luxuria e Nicola Savino. La prima ha partecipato e vinto l’edizione del 2008, nel 2012 ha ricoperto il ruolo di inviata e nel 2017 quello di opinionista.

Dunque la Luxuria sarebbe una veterana de “L’isola dei famosi”. Nicola Savino invece ha condotto l’edizione del 2012, l’ultima in onda su Rai 2 (il reality è poi passato a Mediaset) e dove proprio Vladimir era inviata. A far trapelare la notizia è stato TvBlog. Il portale ha parlato di “qualche certezza anche se niente di ufficiale“. Insomma, i nomi sono di quelli caldi e non resta che capire se saranno o meno ufficializzati.