L’Isola dei Famosi, Sarah Altobello in lacrime confessa la sua felicità per essere arrivata in finale

Sarah Altobello, grazie alla sua simpatia ma soprattutto alla sua bravura, è arrivata in finale nel reality Isola dei Famosi 2019 e durante il daytime in onda martedì 26 marzo 2019, la sosia di Melania Trump ha voluto sfogare tutta la sua felicità per questo bellissimo traguardo. In lacrime per la soddisfazione ma soprattutto per una rivincita dopo un passato fatto di delusioni e amarezza, Sarah ha dimostrato di essere pronta a conquistare la finale anche se in nomination con Aaron.

Appena ritornata sulla spiaggia di Cayo Paloma, dopo la diretta de L’Isola dei Famosi condotta da Alessia Marcuzzi, Sarah ha voluto festeggiare con un balletto carico di felicità per poi crollare durante il suo confessionale. “È come avere avuto quella scarpa firmata che tu non avevi e l’altra aveva, e io l’ho sempre sognata. Quella graduatoria all’università che non so stata ammessa, è il mio sogno che si è finalizzato a una mia di realtà. Per me è una vittoria contro tutte quelle persone che nella vita un po’ non hanno mai creduto in me” ha infatti chiosato la Altobello.

A renderla ancora più orgogliosa e battagliera però sono state le parole di incoraggiamento e fiducia da parte degli altri concorrenti rimasti in gioco e in particolar modo quelle di Marina La Rosa che ha confessato di aver visto in Sarah un personaggio molto forte sin dall’inizio tanto da essere l’unica in grado di eliminare Soleil Sorge dal gioco.

“Lo dico perché c’è qualcuno che ha creduto in me. Mi commuovo a dire questa cosa. Quando sento che qualcuno mi dà una fiducia, anche minima, io per me ho vinto” ha ancora confessato Sarah tra le lacrime. Ora la concorrente pugliese dovrà lottare con tutta se stessa per vincere la nomination con Aaron ma, visti i risultati ottenuti la settimana scorsa, ci sono buone probabilità di vederla durante la finalissima.

Non ci resta dunque che attendere lunedì 1 aprile 2019 per vedere chi sarà il vincitore di questa edizione 2019 de L’Isola dei famosi consapevoli del fatto che i concorrenti rimasti sono molto forti e ognuno di loro sono riusciti ad entrare nel cuore di moltissimi telespettatori affezionati al programma.