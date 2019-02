L’Isola dei Famosi, Sarah Altobello e Yuri sempre più vicini: "Ci troviamo in sintonia"

La 14esima edizione de L’Isola dei Famosi non sembra essere iniziata con il botto dal momento che in questi giorni Yuma Diakite ha dovuto abbandonare il reality mentre Paolo Brosio sta avendo problemi di salute a causa dei mosquito. C’è però chi si sta impegnando per alimentare il gossip soprattutto nei telespettatori affezionati ovvero Sarah Altobello e Yuri.

I due sono stati infatti i primi ad aver dimostrato una particolare sintonia e lo si è evinto anche durante il daytime andato in onda oggi 6 febbraio 2019 dove la coppia è stata ripresa spesse volte insieme. Anche gli altri colleghi naufraghi si sono accorti di questa simpatia reciproca e sono pronti a scommettere che tra Yuri e Sarah succederà qualcosa di più importante.

“Con Sarah parliamo di tutto, ci troviamo in sintonia su tutto, diciamo che potrebbe essere la mia donna ideale” ha infatti svelato Yuri durante il daytime andato in onda oggi confessando altresì di aver trovato molti punti in comune con la collega naufraga. La Altobello dal canto suo sembra apprezzare la compagnia del compagno di avventura tanto da ritenerlo un bravo ragazzo.

“Mi ci trovo molto bene a parlare, è sicuramente un bel ragazzo, è una persona che chiede, come se volesse esplorare il mio territorio. È un ragazzo che secondo me ha anche dei grandi valori” ha infatti affermato la sosia di Melania Trump. Per il momento tra i due non è successo ancora nulla di particolare ma non è detto che nelle prossime ore non ci siano risvolti interessanti.

Nel frattempo non si hanno avute notizie per quanto riguarda Paolo Brosio e le sue condizioni di salute. Sicuramente il giornalista è tenuto sotto stretto controllo medico e vedremo dunque se ci saranno novità magari nell’attesissimo daytime in onda domani giovedì 7 febbraio 2019 sempre su Canale5.