L’isola dei famosi, salta la puntata di venerdì per dare spazio al finale de "Il segreto"

Come per il “Grande Fratello Vip”, questa quindicesima edizione de “L’isola dei famosi” sta andando in onda con un doppio appuntamento settimanale. Inizialmente Mediaset ha optato per il lunedì e il giovedì, ma a causa di alcune problematiche con “Supervivientes” si è deciso di spostare dal giovedì al venerdì.

Lo slittamento di 24 ore è servito, sempre secondo le indiscrezioni, nel dare più tempo agli autori di creare nuove e interessanti dinamiche. Al momento però, escludendo alcuni litigi tra Gilles Rocca e Akash Kumar con Tommaso Zorzi, è successo poco o nulla nel reality show.

Salta la doppia puntata de “L’isola dei famosi”

Nella prossima settimana salta la doppia messa in onda de “L’isola dei famosi“, siccome viene trasmesso solamente nella giornata di lunedì 24 maggio. Mediaset ha infatti voluto dare più spazio a “Il segreto” che, nella giornata del 28 maggio, va in onda con l’ultima puntata (mentre in Spagna il finale di ‘El Secreto de Puente Viejo’ è stato già visto dai suoi fan nel maggio 2020).

La prima puntata de “Il segreto” in Italia è stato nella giornata del 10 giugno 2013, ottenendo sin da subito un successo incredibile. Infatti gli attori della soap opera, oltre a essere intervistati quasi settimanalmente nel salottino di “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin, venivano praticamente inondati di affetto dai loro fan italiani. Soprattutto nel primo periodo la trasmissione ha registrato una media 30% di share in daytime e picchi vicino ai 5 milioni di telespettatori in prime time.

Negli ultimi anni però gli ascolti de “Il segreto” sono diventati molto deludenti, per questo motivo viene spostato più volte nel palinsesto passando addirittura a Rete 4 dando spazio a “DayDreamer – Le ali del sogno” con protagonista Can Yaman. A quanto pare però Mediaset vuole salutare la trasmissione in grande stile, dandogli l’onore di essere trasmesso in prima serata.