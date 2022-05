L’isola dei famosi, Roger scarica Beatriz e sceglie Estefania

Ascolta questo articolo

A “L’isola dei famosi” è nato un triangolo amoroso composto da Roger Balduino insieme alle due ragazze Beatriz Marino ed Estefania Bernal. La sua ex infatti, infastidita da alcune sue dichiarazioni fatte sull’isola, ha deciso di sbarcare in Honduras per poter chiarirsi definitivamente con lui.

Roger, malgrado alcuni piccoli tentennamenti avuti in settimana, ha deciso di mettere una pietra sopra al suo passato scaricando Beatriz e affermando di essere pronto a conoscere più approfonditamente Estefania anche dopo la loro esperienza nel reality show. Non nasconde però di provare ancora un certo affetto per la sua ex fidanzata, quindi ammette di essere pronto a darle la sua amicizia.

Il confronto tra Roger, Beatriz ed Estefania

Beatriz in questi pochi giorni è rimasta da sola insieme a Roger per poter avere un chiarimento con lui. Solamente durante la puntata del 6 maggio Estefania viene a conoscenza di come sono andate le cose, rivelando che nonostante alcune dichiarazioni non proprio gradite ha sentito la sua mancanza.

Iniziando con una breve chiacchierata con la conduttrice, Roger parla del suo rapporto con l’ex fidanzata: “Ci siamo detti tutto quello che dovevamo, abbiamo parlato, ci siamo chiariti, per me Beatriz è stata la storia più importante della mia vita e quindi io voglio la sua amicizia“ e la stessa Bea sembra essere d’accordo con la sua idea: “Abbiamo chiarito tutto quello che c’era da chiarire, abbiamo deciso di provare ad essere amici“.

Successivamente entra in questo confronto anche Estefania e, dopo aver baciato Roger, dichiara che attualmente entrambi non sono innamorati ma provano sicuramente un gran trasporto: “Nessuno si innamora in un mese, sarebbe davvero poco, nemmeno io sono innamorata dopo trenta giorni, però io sono presa da lui, mi piace ogni giorno di più e quindi voglio capire. Io di lui mi fido, sono una persona che si lascia molto andare e vive le cose finché durano”.