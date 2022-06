L’isola dei famosi, Roger Balduino pronto a ritirarsi: l’indiscrezione

Ascolta questo articolo

Fino a questo momento l’avventura di Roger Balduino a “L’isola dei famosi“, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5, non è stata tra le più fortunate. Il modello infatti ha accusato più di una volta dei problemi fisici che lo hanno costretto temporaneamente ad abbandonare Playa Sgamadissima e curarsi dai medici.

La sua permanenza sulla nuova spiaggia viene messa a dura prova anche dall’infortunio alla caviglia che gli sta rendendo i movimenti, anche quelli più basiliari, piuttosto difficili da fare. Prima del televoto flash, in cui ne esce sconfitto Marco Maccarini, il naufrago in maniera sconsolata afferma: “Non riesco a camminare, mi dispiace tantissimo uscire così”.

Il possibile ritiro di Roger Balduino

Alla fine il pubblico lo premia facendolo rimanere in gioco, ma purtroppo per lui potrebbe non bastare. Difatti, secondo il sito diretto da Davide Maggio, il modello, nel frattempo ritornato a Cayo Cochinos insieme gli altri compagli di viaggio, questa volta sembra essere costretto ad abbandonare definitivamente la trasmissione a causa del suo infortunio alla caviglia.

“L’epilogo sembra già scritto. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano che Roger Balduino sarebbe ad un passo dal ritiro dall’Isola dei Famosi 2022” si legge sul blog di Davide Maggio: “Già al termine della puntata di ieri, il modello, nel cast sin dagli inizi di questa edizione, era stato portato in infermiera. Il concorrente brasiliano, spiaggiato su Playa Sgamadissima, aveva dolore alla caviglia, al punto da non riuscire quasi a camminare in diretta. Le sue condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco“.

In molti, come si può leggere pure nei commenti, non sembrano apprezzare la decisione piuttosto tardiva presa da Roger e dagli autori, affermando come avrebbe potuto abbandonare prima del televoto “L’isola dei famosi” evitando così una eliminazione, a questo punto inutile, del neoentrato Marco Maccarini.