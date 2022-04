L’isola dei famosi, Roger Balduino attaccato dalla sua ex: "Sei un bugiardo, dimentica il mio indirizzo"

La prima storia d’amore nata a “L’isola dei famosi” è quella formata tra Roger Balduino ed Estefanía Bernal. Ci sono però alcuni dubbi sulla veridicità dei loro sentimenti, ove il più scettico a oggi sembra essere Antonio Zequila, in cui ha accusato la ragazza nell’aver parlato male di lui durante la loro permanenza in albergo.

Le critiche però non ha scalfito la loro conoscenza, dal momento che Roger ed Estefanía stanno proseguendo senza nessun tipo d’intoppo. Durante l’ultima diretta del 14 aprile però il modello viene attaccato duramente dalla sua ex fidanzata, in cui lo bolla come una persona bugiarda.

Le accuse della ex di Roger Balduino

“Ciao, Roger. Ti stai divertendo in questi giorni?” inizia così l’intervento in studio della sua ex Beatriz: “Come pensi che stia io? Sei sicuro di quello che fai lì? Cosa mi hai detto? Hai dimenticato tutto quello che mi hai detto? So che quando esci di lì vieni da me, dirai che ti dispiace e tutto questo… Dimentica il mio indirizzo”.

Ilary Blasi quindi inizia a incalzarlo sull’argomento in questione, ove Roger ammette di averle detto che le piace, ma le cose sono semplicemente cambiate quando ha avuto l’opportunità di conoscere Estefanía. Non nasconde di avere un legame speciale nei confronti di Beatriz, sottolineando però di come la loro relazione sia finita circa nove mesi fa.

La realtà, sempre come riportata dalla sua ex, pare essere diversa: “Posso provare le cose che dico. Sei un bugiardo, mi dicevi che mi amavi, che ti mancavo e che mi volevi vedere dopo l’Isola. Dopo una settimana ti innamori di un’altra?” ma Roger, come riportato testualmente dal sito “Novella 2000”, prova a rettificare le sue parole: “Non ho detto che sono innamorato di lei ma voglio rimanere vicino a lei”.

Nella parte finale della discussione la conduttrice prova a far confrontare Estefanía e Beatriz. Le due donne però sembrano essere poco intenzionate ad avere un dialogo, dal momento che la naufraga non vuole parlare con una persona sconosciuta dinanzi ai suoi occhi.